AI в България: След 10 г. ще има сериозно навлизане на хуманоидните роботи в бизнеса

Българските компании изостават в разбирането на това как могат най-полезно и с най-голяма възвращаемост да въведат изкуствен интелект (AI) или агенти на изкуствен интелект в реалната работа, която да надхвърля обикновената комуникация с чат ботовете.

Това заяви Ангел Ангелов, член на Управителния съвет на новосформирания Алианс за устойчиво развитие на изкуствения интелект, в ефира на предаването "България сутрин".

"Ролята на Алианса е да създаде платформа от съмишленици, обединени от това да популяризират възможностите на AI извън повърхностните такива. Алиансът обединява научни звена, неправителствени организации, които вярват, че имат с какво да допринесат като знания и опит по отношение на истинското внедряване на AI, така че да помага за ефективната работа на всички видове бизнес", разясни той за зрителите на Bulgaria ON AIR.

"Например, може да се внедри във вашата фабрика агент за изкуствен интелект, който да покрива всички поръчки, да автоматизира дадени повторяеми дейности като извършване на фактуриране към клиентите, обработка на документи, изпращане на оферти, обработка на поръчки. Освен това може да помага изключително много за маркетинга, за популяризирането на бранда. Това ускорява изключително много ефективността и успеха на всеки един бранд в наше време. Но не само това - агентите на АI са способни да управляват реални физически процеси на база на предефинирани алгоритми за това какво трябва да се изпълни при какви фактори", каза още Ангелов.

По думите на госта, колкото по-критична е една задача, толкова по-важна е и намесата на човека. Той обаче изрази увереност, че задачите с неголяма важност може да бъдат напълно автоматизирани.

Ангелов допълни, че в по-иновативните компании има разбиране, че е необходимо не само обучение на служителите за работа с AI, но и внедряване на съответни агенти, които да подпомагат работния процес.

"Бих казал, че и двете посоки са важни, за да се постигне максимална ефективност".

По отношение на AI в България след 10 години Ангелов изрази увереност, че ще станем свидетели на сериозно навлизане на хуманоидните роботи, които да помагат бизнеса.

По думите му след едно десетилетие AI най-вероятно ще бъде по-умен от всички човешки същества взети заедно.

В предаването Ангелов коментира и нововъведените регулации на Европейския съюз за обозначаване на всякакво съдържание, създадено от AI: чатботовете трябва да се идентифицират като машини, а "дийпфейк" материалите да бъдат обозначени като такива.

"Многото правила имат за цел наистина да ограничат дипфейк материалите, да дадат ясна представа кога нещо е създадено с изкуствен интелект, кога е създадено от реални хора. Тъй като технологията е изключително напреднала – вече може да копира глас, изображение, реални хора. Съответно това води до рискове в използването. И затова Европейския съюз въвежда тези правила, за да може да разграничи наистина контента, който е създаден с AI и този, който е създаден от естествен интелект", анализира експертът.

Според него ЕС изостава от САЩ и Китай.

"Той е силен в регулациите, но реално развитието на технологията е доста по-напреднало в САЩ, както и в Китай. ЕС се опитва да бъде първи по отношение на регулациите, но по технологията и внедряването и в реалния бизнес изостава с много. Причините са много и не може да се наваксат, тъй като това е свързано с производството на енергия, свързано е с производството на чипове – области, в които САЩ и Китай са много по-напред", посочи Ангелов.