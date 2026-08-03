Гориво за 200 000 лири на ден крадат от бензиностанциите на Острова

Шофьори във Великобритания са откраднали гориво на стойност близо 200 000 британски лири (около 270 000 долара) дневно след началото на кризата с петрола, свързана с конфликта с Иран.

Това показват данни в анализ на компанията за предотвратяване на кражби на гориво „Форкорт Ай“ (Forecourt Eye), цитирани от ДПА. Случаите на зареждане без последващо плащане са се увеличили с 20 на сто през петте месеца след началото на конфликта на 28 февруари спрямо предходните пет месеца, посочва компанията в своя анализ.

Заради повишаването на цените на горивата, предизвикано от войната в Близкия изток, стойността на откраднатото гориво е нараснала с 48 на сто за същия период и достига приблизително 194 000 британски лири дневно в общо 8359 бензиностанции във Великобритания.

Кражбите, извършени от шофьори без предишни нарушения, са нараснали с 23 на сто, а обемът на откраднатото при тях гориво - с 26 на сто. При хората, които вече са извършвали подобни нарушения, броят на случаите е нараснал със 17 на сто, а количеството откраднато гориво - с 20 на сто.

Данните са базирани на информация от представителна извадка от 550 бензиностанции. В тях са включени както случаи, при които водачите напускат обекта без опит да платят, така и ситуации, при които клиент зарежда гориво, но заявява, че няма възможност да извърши плащане.

Средната цена на бензина във Великобритания достигна 1,6 лири (1,87 евро) за литър в петък - около 27 пенса повече спрямо нивото преди началото на конфликта и най-високата стойност за последните три години и половина. Средната цена на дизела е около 1,79 лири (2,09 евро) за литър, което е с приблизително 37 пенса повече спрямо периода преди войната.

(БТА)