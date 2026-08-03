Червен код за опасни горещини в Румъния, Сърбия и Хърватия

Нова гореща вълна обхваща днес и утре по-голямата част от Румъния, съобщават от Националната метеорологична служба на страната. Червен код за опасни жеги е обявен за окръзите Сату Маре, Бихор и Арад. Там се очаква температурите да достигнат 41 градуса по Целзий.

Оранжев код за горещо време е в сила за други девет окръга в западната и северозападната част на Румъния – Караш-Северин, Тимиш, Хунедоара, Алба, Муреш, Клуж, Сълаж, Бистрица-Насауд и Марамуреш. За областите Олтения, Молдова, южната част на Трансилвания и западната част на Мунтения е обявен жълт код, съобщава БТА.

Синоптиците предупреждават, че индексът температура-влажност (THI) ще достигне или надхвърли критичния праг от 80 единици, а нощите ще бъдат „тропически“, с минимални температури между 20 и 26 градуса по Целзий – първоначално по крайбрежието и в западните райони, а в нощта срещу четвъртък – и в по-голямата част от страната.

Заради жегите от Министерството на здравеопазването на Румъния призоваха местните власти да създадат пунктове за раздаване на безплатна питейна вода и пространства, където обществеността може да получи помощ по време на дните с високи температури. Те отправят препоръка към гражданите да избягват продължително излагане на слънце, особено в пиковите часове, да ограничат интензивната физическа активност на открито и да обърнат специално внимание на децата, възрастните хора и тези с хронични заболявания.

Червен код е обявен в Загреб и Риека

Горещата вълна в Хърватия продължава и в началото на седмицата, като за регионите Загреб и Риека е обявен най-високият червен код за опасно високи температури, предаде хърватската национална телевизия ХРТ, позовавайки се на данни от Хърватската метеорологична и хидроложка служба (ХМХС). За регионите Осиек, Карловац, Госпич, Книн, Сплит и Дубровник е в сила оранжев код.

През уикенда жегите достигнаха своя пик в редица райони на страната. Вчера в Риека бяха измерени около 40 градуса, което превърна крайбрежния град в най-горещото място в Хърватия.

Според прогнозата днес в следобедните часове има малка вероятност за краткотрайни превалявания в планинските райони на Хърватия, както и във вътрешността на регионите Истрия и Далмация.

От ХМХС предупреждават, че в районите с червен код се очакват екстремно високи температури, които представляват сериозен риск за здравето, и призовават гражданите да ограничат излагането на жегата и да обърнат специално внимание на децата и възрастните хора. В районите с оранжев код също съществува повишен риск за чувствителните групи от населението, поради което се препоръчва повишено внимание и спазване на мерките за защита от горещините.

По данни на метеоролозите се очаква температурите временно да се понижат във вторник, след което отново да започнат да се повишават.

В Сърбия термометрите удариха 40 градуса

Сърбия също е обхваната от силна гореща вълна, като температурите на места достигат 40°C.

В отделни райони на страната са обявени червен и оранжев код за опасно време. Най-високите температури са измерени в Белград, а енергийната система е под сериозно напрежение заради повишеното потребление на електроенергия и ниските нива на реките.

Метеоролозите прогнозират, че най-интензивният период на жегите ще бъде между 5 и 8 август. След това се очаква леко понижение на температурите, но горещото време ще се задържи и през втората половина на месеца.