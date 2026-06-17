Панев: Гласят за шеф на дирекция "Хазарт" към НАП Гинка Панаретова, има проблем

Получихме сигурна информация, че за нов шеф на дирекция "Хазарт" към НАП се гласи нов шеф, който е бил адвокат на една от водещите хазартни компании. Това обяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на "Демократична България" Владислав Панев.

Панев отбеляза, че Гинка Панаретова е заемала същата длъжност – директор на Дирекция "Надзор върху хазарта и хазартните дейности" към НАП в периода 2022 – 2023 г. по време на правителството на Гълъб Донев, когато отново шеф на НАП е бил Борис Михайлов.

Депутатът обясни, че за ДБ това е проблем, защото хазартният сектор е доста чувствителен.

"Става въпрос за бизнес, който генерира около десетки милиарди евро годишно и може би десетки хиляди хора са заразени от тази чума, от този рак. Когато за такава отговорна позиция се избира човек, който е свързан с една от големите компании в бранша, могат да се зададат няколко въпроса – дали тази компания ще бъде толерирана от страна на държавата, дали въобще целият бизнес ще бъде толериран от страна на държавата", каза той.

По думите му хазартният бизнес би трябвало да намалява своите приходи и това би следвало да бъде цел на държавата, защото вече става въпрос за една пандемия, която е по-силна от COVID.

"Тази информация за мен е сигурна, но все пак призовавам финансовия министър и шефът на НАП да помислят пак преди да извършат това назначение", добави Панев.

Според него пълна забрана на хазарта е все по-наложителна.

"Не бих се ангажирал в момента с такова становище, но ако продължават тези темпове на развитие на този бизнес с такава скорост, може би ще се наложи в един момент", смята той.

Панев, обаче, уточни, че подобно нещо първо следва да се обсъди в ПГ на ДБ, защото все пак става въпрос за наистина много сериозен бизнес, но и в същото време и за психическото здраве на много хора.

Една такава стъпка, обърна внимание той, трябва да бъде много добре премислена, като посочи, че за 2025 г. приходите възлизат на 25 – 30 млрд. евро.