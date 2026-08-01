Температурите полека вървят нагоре, утре ще е до 37°

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд - и горещо. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 32°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.



В началото на следващата седмица ще бъде слънчево, в източните райони и планините - с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър, най-често - от североизток. Температурите ще се повишават бавно и към петък максималните ще бъдат предимно между 35° и 40°, по Черноморието - 31°-34°.