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Италия връща граничния контрол по въздух и море с Испания от днес

Решението на Рим е мотивирано от безпрецедентната ситуация в Сеута

01.08.2026 | 16:19 ч. 3
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

От 1 август Италия връща граничния контрол с Испания и за месец спира шенгенските правила с Испания. Двете страни нямат обща сухопътна граница, но мярката ще засегне морската и въздушна граница. 

Възможно е в края на август мярката да бъде удължена по преценка на италианските власти, съобщават италиански медии. 

Решението на Италия означава, че се връщат проверките по летищата и по пристанищата за пътниците, идващи от Испания в Италия по въздух и по море. Проверките обаче ще засегнат само граждани на страни извън ЕС и Шенгенската зона, които се опитват да влязат по море или по въздух от испанската територия на италианска територия.

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Властите на Италия увериха италианските туристи, че решението за суспендиране на шенгеските договорености с Испания няма да засегне онези италианци, които планират да изкарат лятната си ваканция на испанска територия. Мярката няма да засегне и испанските туристи, идващи на почивка в Италия. Мярката няма да засегне по никакъв начин европейските туристи, които искат да посетят Италия или които имат планове за комбинирано пътуване, обхващащо Италия и Испания.

Властите на Италия обаче предупреждават, че едномесечната мярка означава, че пътниците, дори тези от европейските страни, трябва да носят на пристанищата или летищата със себе си валиден документ за самоличност, било то лична карта или паспорт.

Решението на Рим беше мотивирано от безпрецедентната ситуация в испанския анклав в Северна Африка Сеута. Там за броени дни проникнаха по суша и по море 60 000 мигранти от Мароко. Това породи опасения в Европа, в частност в Италия, от нова голяма миграционна вълна. Италианският премиер Джорджа Мелони заговори още в четвъртък вечерта за суспендиране на Испания от Шенген, но експерти припомниха, че страна членка на Шенгенската зона няма как да бъде изключена временно или за постоянно от нея, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

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Призивът на Мелони беше подкрепен от някои европейски страни, като например Дания и Финландия. Десни и крайнодесни лидери от Германия, Чехия и Франция пък отправиха за пореден път призиви за твърда миграционна политика в ЕС. Коментари дойдоха и от Вашингтон, където Държавният департамент упрекна Мадрид, че с великодушната си миграционна политика, фаворизира незаконната миграция към ЕС. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък каза, че ситуацията в Сеута му прилича на нашествие, обобщава Франс прес.

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