Разрастват се пожарите в Гърция, активни огнища има във Франция и Испания

Горски пожари, разпалвани от силни ветрове, бушуват в няколко района на Гърция, включително край Атина, където са в ход мащабни операции по гасене и спешни евакуации. Обстановката отново се е влошила и в части от Испания и Франция.

Това лято Европа е засегната от опустошителни пожари след поредица от рекордни горещи вълни и продължителна липса на валежи.

Във Франция и Испания бяха унищожени села, а стотици хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си и местата за туристическо настаняване.

Пожари, допълнително разпалвани от бурни ветрове, избухнаха в различни части на Гърция. В планински район в Югоизточна Франция огън, който по-рано беше поставен под контрол, отново се разгоря и обхвана над 1000 хектара само за шест часа.

Близо 2500 души бяха евакуирани през нощта, а към пожарникарите бяха изпратени подкрепления. Очаква се вятърът да се усили и допълнително да затрудни овладяването на пламъците.

Испания продължава борбата с няколко активни огнища два дни след като правителството обяви края на националното извънредно положение, въведено заради големите пожари в централните провинции на страната.

Гръцките власти издадоха спешни предупреждения за редица райони в събота и предупредиха за изключително висок риск от горски пожари в областите Атика и Евия.

Повече от 300 пожарникари, 92 пожарни автомобила, тежка техника и самолети продължиха борбата с голям пожар в област Беотия. Над 200 жители на Агиос Василиос, на около 80 километра северозападно от Атина, бяха евакуирани по море.

Други 12 души, които бягали от същия пожар, бяха изведени от плаж в Порто Гермено с патрулни катери на гръцката брегова охрана и плавателен съд на пожарната служба.

В Австрия държавната Агенция за здраве и безопасност на храните съобщи за рекордните 395 смъртни случая, свързани с горещините през юни.

По-рано тази седмица Великобритания съобщи, че според предварителни оценки 2877 души са починали тази година вследствие на жегите. Франция регистрира 5764 смъртни случая между 17 юни и 2 юли, а германският институт „Роберт Кох“ изчисли, че близо 9800 души са починали през тази година заради високите температури. | БГНЕС, АФП