Вигенин: Религиозни фигурни не трябва да попадат в списъци

Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП коментира ветото на България срещу руските санкции, в частност срещу патриарх Кирил, и заяви, че подкрепя усилията за ясно формулиране на българските интереси в европейския парламент.

Евродепутатът подчерта, че религиозни фигури не трябва да попадат в подобни списъци и че ЕС не трябва да “преминава определени граници”.

“Мотивацията, която той (списъка, бел. ред.) изложи публично, е по-скоро за българското общество, а донякъде и за руското“, коментира Вигенин по повод позицията, свързвана с евентуално вето върху санкционния пакет срещу Русия заради включването на патриарх Кирил.

“ЕС минава граници, които не е редно да преминава. Включването на религиозен лидер в санкции може да се възприеме като намеса в религиозните дела“, коментира пред Nova news Вигенин.

Защитаваме ли интересите си?

Според него е важно България да защитава ясно своя интерес, като подчерта, че това е “първият случай, в който български премиер се опитва да формулира българския интерес по разбираем начин“.

По отношение на самия патриарх Кирил Вигенин коментира, че “Европейският съюз няма работа да се занимава с руския патриарх“, като постави въпроса “каква е ползата за българското общество лидерът на Руската православна църква да бъде в санкционен списък“.

Евродепутатът коментира и паузата в преговорите за края на войната в Украйна. Според Вигенин за да има мир, трябва да се говори с всяка една от воюващите страни.

“В рамките на Европейския съюз вече се наблюдава движение към подобен подход, макар и с различия между държавите членки“, смята Вигенин.

По темата за американските военни самолети и дерогацията евродепутатът беше категоричен, че всяко друго решение извън преместването на тези самолети просто би било "унизително за България“, смятайки въпроса като свързан с националната сигурност.