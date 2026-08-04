Украинските машини на войната: роботи с картечници и гранатомети срещу руските сили

Боен робот, въоръжен с огнемет, беше използван за атака срещу руски щурмови части, наближаващи украинските укрепления в източната част на Донецк, пише Bloomberg. Украйна си е поставила за цел да произведе поне 50 000 безпилотни наземни превозни средства за бойното поле през тази година, за да подкрепи пехотните части, които се сражават срещу руската армия.

Украински официални лица твърдят, че безпилотните системи помагат за преодоляване на недостига на личен състав на армията спрямо Русия, като освобождават войници и спасяват човешки животи при задачи като логистични мисии и евакуация на ранени.

Когато група руски щурмови части се приближи към украинските укрепления в участък от фронтовата линия в източната част на Донецк, те бяха посрещнати от неочакван противник: боен робот, въоръжен с огнемет.

Докато руснаците заемаха позиции близо до границата на гората, роботът се задейства, превръщайки сухата лятна трева около тях в пламтящ котел. След това екип с картечници се включи, за да ликвидира оцелелите нападатели, според главния инженер на 93-та самостоятелна механизирана бригада на Украйна, известен с позывния си "Магьосник".

Роботът, разположен по така наречената "ос Добропилия" през август миналата година, е част от разширяващия се украински корпус от безпилотни наземни превозни средства, оборудвани с всичко – от пушки до гранатомети с ракетно задвижване. Украйна си е поставила за цел да произведе поне 50 000 такива за бойното поле през тази година, за да подкрепи човешките войски, които се изправят срещу руската армия.

"Вече е невъзможно да си представим отбраната без дронове, и същото важи и за безпилотните наземни превозни средства", заяви президентът Володимир Зеленски относно целта в изявление през април. "Логистика на фронтовата линия, евакуация на ранените, бойни мисии – използването на безпилотни наземни превозни средства в момента се разширява с най-бързи темпове."

През юли силите на Киев изпратиха дистанционно управляем боен робот с помощта на безпилотен морски дрон, който измина 11 километра (6,8 мили), за да достигне брега на окупирания полуостров Кинбърн в южна Украйна. Наземният робот Wolly 7.62 носеше картечница, заредена с боеприпаси, която стреля по позициите на руските войски, принуждавайки ги да се оттеглят от част от бреговата линия, преди да се самоунищожи.

Четирима украински оператори проведоха атаката, според войник с позивна House Goblin, който предложи използването на робота на стойност 8 000 долара за операция на 123-та самостоятелна бригада за териториална отбрана.

Украинските власти твърдят, че безпилотните системи помагат да се запълни разликата в числеността на армията спрямо Русия, като освобождават войници и спасяват животи при задачи като опасни логистични мисии за подкрепа на войските на фронта и евакуация на ранените.

Това е жизненоважен фактор в страна, която се бори със съпротивата срещу мобилизацията, необходима за попълване на редиците на 900 000-ната украинска армия. Официалните данни показват, че около 2 милиона души се издирват от полицията за нарушения на правилата за наборна служба.

Пехотните подразделения също използват роботизираните превозни средства в бойни мисии,

заяви Роберт Бровди, който командва Силите за безпилотни системи на Украйна. Някои от тях се използват за доставка на мини или за провеждане на "камикадзе" атаки, добави той.

С около една четвърт от населението на Русия и много по-малка икономика, Украйна нямаше друг избор, освен да се опита да надмине противника си в иновациите. Михаил Федоров беше застъпник на асиметричния технологичен подход с използване на дронове и роботи, преди да бъде отстранен от поста министър на отбраната през юли в резултат на борба за власт с главнокомандващия Олександър Сирски, който сега също е сменен.

Новият главнокомандващ на въоръжените сили Михаил Драпати, на 43 години, също е привърженик на идеята да се използва украинският опит в областта на дроновете и роботиката, за да се спечели предимство на бойното поле в най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Русия също е усъвършенствала своята технология за дронове, като е модифицирала безпилотните летателни апарати "Шахед", проектирани в Иран, за да повиши тяхната скорост и точност. Тя пое ранна инициатива в използването на бойни атакуващи дронове, управлявани чрез лек оптичен кабел, а не чрез радиосигнали, за да се избегне заглушаването.

Докато в първите години на войната доминираха танковите формации и мащабните премествания на войски, днес фронтовата линия в източна и южна Украйна е в голяма степен в патова ситуация и се наблюдава от дронове, които нанасят удари по всяка движеща се цел.

Налице е и допълнително геополитическо измерение, тъй като САЩ и Европа се стремят да адаптират армиите си към новите реалности на войната. Пътят на Украйна към присъединяване към Организацията на Северноатлантическия договор остава блокиран, но държавите от НАТО се нареждат на опашка, за да почерпят опит от нейните тактически иновации при използването на дронове и роботи.

С подписването на партньорства за отбранително производство с редица европейски държави Киев вижда възможност да се превърне в централен елемент на структурите за сигурност на континента, дори и да остане извън алианса на НАТО. Тя вече е подписала споразумения за дронове с държави от Саудитска Арабия до Нидерландия, а се обсъждат и още партньорства в областта на отбраната, включително със САЩ.

През май секретарят на американската армия Дан Дрискол похвали операционната система на украинската мрежа от дронове като "абсолютно невероятна".

На 13 април Зеленски обяви, че Украйна е превзела руска позиция и за първи път е принудила войници да се предадат, използвайки само наземни роботи и дронове.

"Бъдещето вече е на фронтовите линии и Украйна го създава", написа той в Telegram.

Компаниите, занимаващи се с производство на дронове в Украйна, са по-сдържани в оценките си за потенциала на наземните роботи на бойното поле.

"Заместването на пехотинеца е напълно невъзможно", заяви Тарас Остапчук, главен изпълнителен директор на Ratel Robotics – един от производителите, цитирани от Зеленски във връзка с операцията по превземането на руската позиция. "Става дума за подпомагане на пехотинеца."

Дроновете на Ratel могат да пренасят до 150 килограма муниции, храна и оръжия на разстояние от поне 15 километра, докато „пехотинецът се грижи за себе си“, каза той.