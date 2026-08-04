В пълен състав: Кейт и Уилям за първи път с трите си деца в Шотландия

Кралското семейство рядко се появява в пълен състав, но този път Кейт Мидълтън и принц Уилям зарадваха почитателите си с особено специален момент – заедно с трите си деца, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Семейството привлече вниманието с топло и непринудено присъствие, показвайки една по-различна страна на живота си далеч от официалните ангажименти. За Джордж, Шарлот и Луи това беше още една възможност да бъдат част от кралските задължения на своите родители, но и да преживеят специален семеен момент.

Появата им в Шотландия се превърна в истинско семейно събитие, изпълнено с усмивки, любопитство и много сладки моменти между трите деца. Тази година Commonwealth Games бяха превърнати в истинска семейна афера, след като Кейт и Уилям избраха да споделят преживяването не само помежду си, но и с най-малките членове на кралското семейство.

44-годишните принц и принцеса на Уелс прекъснаха лятната си ваканция, за да присъстват на събитието в Глазгоу, Шотландия, на 1 август.

Към тях се присъединиха и трите им деца - 13-годишният принц Джордж, 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишният принц Луи.

Спорното събитие - провеждащо се на всеки четири години, за да събере атлети от цялата Британска общност - бе първият път, в който децата на Кейт и Уилям са виждани на публично място заедно в Шотландия.

Рядката семейна поява явно е била значима и за кралските особи, тъй като принцът и принцесата на Уелс публикуваха снимки в Instagram. "Невероятна атмосфера на игрите днес", написаха те, споделяйки снимка с децата си.

"Да гледаме състезания между световни таланти и да виждаме как силата на спорта обединява хората е наистина специално. Благодарим на всички, които участваха в този прекрасен ден", допълниха бъдещите крал и кралица на Великобритания.

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Източник: Tialoto.bg