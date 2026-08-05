ИПБ: Сънната апнея да бъде призната като риск за пътната безопасност

Институтът за пътна безопасност излезе с анализ, че през последните два месеца в страната ни са зачестили тежките пътнотранспортни произшествия с товарни автомобили, при които камиони внезапно напускат пътното платно, без видими следи от спиране, избягващи маневри или други очевидни външни причини.

“Време е сънната апнея да бъде призната като критичен риск за пътната безопасност”, казват от ИПБ.

Инцидентите поставят въпроса дали освен техническите неизправности и човешките грешки не остава пренебрегнат един изключително сериозен рисков фактор - обструктивната сънна апнея.

Институтът за пътна безопасност счита, че държавата повече не може да си позволи да игнорира този проблем.

Научните доказателства са категорични. Обструктивната сънна апнея увеличава риска от пътнотранспортни произшествия - от около 17% до над седем пъти, в зависимост от тежестта на заболяването и изследваната група. Заболяването причинява многократни прекъсвания на дишането по време на сън, води до хронично недоспиване, силна дневна сънливост, забавени реакции, намалена концентрация и неусетно заспиване зад волана.

Особено тревожни са данните при професионалните водачи. Международни проучвания показват, че предполагаема сънна апнея се среща при 29-49% от шофьорите на тежкотоварни автомобили - значително по-често, отколкото сред общото население. Продължителното управление, нощният труд, нарушените режими на сън и наднорменото тегло допълнително увеличават риска.

Във връзка с необичайния характер на редица тежки катастрофи с товарни автомобили през последните седмици, Институтът за пътна безопасност счита, че има сериозни основания сънната апнея да бъде разгледана като една от възможните причини в част от тези случаи. Не твърдим, че тя е причината за всеки инцидент, но настояваме тази хипотеза да бъде системно проверявана, а не пренебрегвана.

ИПБ настоява за незабавни действия:

* въвеждане на масов скрининг за обструктивна сънна апнея на всички професионални водачи;

* включване на изследванията в периодичните медицински прегледи на водачите на тежкотоварни автомобили и автобуси;

* съвместна национална програма между Министерството на транспорта и Министерството на здравеопазването за ранно откриване и лечение на заболяването;

* активно участие на транспортните фирми, които носят пряка отговорност за безопасността на своите водачи;

* включване на застрахователния сектор, който също има интерес от намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия и може да подкрепи подобни превантивни програми.

В много европейски държави оценката за риск от сънна апнея вече е част от медицинската оценка на професионалните водачи. България не трябва да чака още трагедии, за да предприеме същите мерки.

Институтът за пътна безопасност призовава компетентните институции незабавно да започнат национална програма за скрининг и ранно диагностициране на професионалните шофьори.