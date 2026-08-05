Как кварталът, в който живеем, влияе върху съня?

Сънят все по-често се разглежда като един от основните фактори за доброто здраве. Недоспиването се свързва с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания, затлъстяване, депресия и по-ниска продуктивност, а ново изследване насочва вниманието и към ролята на градската среда.

Според проучването по-зелените квартали и улиците с по-силно визуално "ограждане" - когато дървета или сгради оформят по-ясно пространството около пътя - са свързани с по-дълъг сън. За сметка на това кварталите с по-удобна за пешеходци улична мрежа се асоциират с по-кратка продължителност на съня, съобщава Euronews.

Учени от Университета на Осака са анализирали как обликът на кварталите и усещането за сигурност влияят върху съня на работещи хора между 40 и 59 години, живеещи на третия или по-нисък етаж в жилищни сгради в Токио.

Изследователите са използвали изкуствен интелект, за да обработят над 200 000 изображения от Google Street View и да откроят различни визуални характеристики на градската среда. След това резултатите са сравнени със самооценките за качеството на съня на 1089 работещи жители на ниските етажи в жилищни блокове.

Данните показват, че улиците, обградени от дървета или сгради, са свързани с по-малко симптоми на безсъние и с по-дълъг сън. Според учените това вероятно се обяснява поне отчасти с по-силното усещане за сигурност и по-жизнената атмосфера в тези квартали.

"Нашите резултати потвърждават значителната положителна връзка между усещането за сигурност и продължителността на съня", посочват авторите на изследването.

По-зелените райони също са свързани с по-високо усещане за сигурност, а оттам и с по-дълъг сън. Обратната тенденция се наблюдава при кварталите с по-пешеходно ориентирана инфраструктура, които в рамките на проучването са били свързани с по-ниско чувство за сигурност и по-кратка продължителност на съня.

Според изследователите резултатите разширяват разбирането за начина, по който градската среда влияе върху здравето, и могат да бъдат полезни при бъдещото планиране на по-здравословни градове, пише БГНЕС.