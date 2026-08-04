Лятната почивка в чужбина за руснаците е лукс, който малцина си позволяват

В разгара на летния сезон икономическата несигурност и рисковете, свързани с украинските атаки с дронове, променят начина, по който руснаците прекарват дългоочакваните си ваканции.

Жителите на големи градове като Москва и Санкт Петербург, които традиционно пътуват по-често в чужбина, търсят начини да продължат да пътуват зад граница, въпреки ограничените възможности за полети и визовите ограничения. В руските региони обаче мнозина изглежда предпочитат пътувания в рамките на страната, стига изобщо да могат да си позволят да пътуват.

"Планирането на почивката ми се промени значително в сравнение с пътуванията ми преди няколко години, тъй като се тревожа повече за доходите и настоящата нестабилност на пазара на труда, което влияе на сумата, която съм готова да похарча за пътуване“, сподели 33-годишна жена от Москва.

Тя споделят, че в крайна сметка ще пътува до Турция, избрала е организирана екскурзия, която ѝ позволява да се вмести в бюджета. Пред The Moscow Times жената добавя, че това е първият път, в който ще се възползва от такъв тип пакетна почивка.

Пътуванията стават лукс

Преди пълномащабното нахлуване в Украйна жителите на Западна Русия можеха да посетят големи европейски градове с един директен полет. Сега подобни пътувания изискват множество прекачвания и се усложняват допълнително от изолацията на Русия от международната финансова система, засилващите се визови ограничения и честите затваряния на летища по време на атаки с украински дронове.

"Европа не е изчезнала от сърцата на руските пътешественици, но мястото ѝ се е променило. Днес пътуването до любимите на руснаците Рим, Мадрид или Париж е истинско предизвикателство за отдела по логистика“, заяви пред ATOR Любов Чучмаева, зам.-директор по маркетинга в туристическата компания PAKS.

Макар че през 2025 г. над 80% от руснаците са организирали сами почивките си, туроператорите отчитат наплив от запитвания от страна на опитни пътешественици, които вече не могат да разчитат на глобалните нискотарифни авиокомпании и платформи за настаняване при планирането на пътувания в чужбина, сочат данни на Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR).

Гиганти като Airbnb и Booking.com, както и големи западни авиокомпании, се оттеглиха от руския пазар след нахлуването в Украйна.

Промяна в дестинациите

Тъй като Европа става все по-труднодостъпна, някои руснаци се ориентират към курса на Кремъл за сближаване с Азия и Африка.

Очаква се решението на Китай да удължи безвизовия режим за руски туристи до края на 2027 г. допълнително да засили интереса към страната, като туроператорите прогнозират 50% ръст на резервациите спрямо миналата година.

Хонконг, виетнамският остров Фукуок и Танзания също стават все по-популярни сред руските туристи, сочат данни на Асоциацията на туроператорите на Русия.

"Ограниченията, наложени от държави, изискващи виза [за руснаци], не ми повлияха, тъй като не обичам да почивам в Европа“, сподели московчанин, посочвайки Тайланд, Виетнам и Камбоджа като предпочитани дестинации.

"Изобщо не обмислям вариант за почивка в Русия, тъй като не виждам смисъл да харча неоправдано големи суми за качество на обслужването, което не съответства на цената“, добави той.

Вътрешен туризъм

За много руснаци, живеещи извън столицата, вътрешният туризъм обаче остава единственият реалистичен вариант на фона на ограниченията за пътуване и растящите разходи.

"Най-трудната част от планирането на почивка е да разполагаш с достатъчно средства за нея, когато дойде време да я осъществиш“, каза политически активист от един от регионите по поречието на Волга.

Активистът, пожелал анонимност, получава месечна заплата от 40 000 рубли (500 долара), работейки в публичния сектор. Този доход едва стига дори за базов туристически пакет до Турция, чиито цени започват от 120 000 рубли (1500 долара) за двама души и 10-дневен престой.

"Когато си политически активист в Русия, живееш с постоянния риск да ти бъдат повдигнати скалъпени обвинения или дрон да се вряза в дома ти. Придържам се към принципа да не отлагам живота си – а с това и почивките си – за по-късно, затова се старая да пътувам извън дома, когато имам свободно време“, сподели активистът и добавя:

"Обикновено разполагам със средства само за пътувания до градове в страната. През последните години съм посещавал Саратов, Сочи и Калининград. Понякога намирам евтини полети до съседни държави. Така например миналата година отидох в Ереван [Армения]“.

Руското черноморско крайбрежие и анексираният Крим, традиционно предпочитани от руснаците дестинации за почивка, търпят сериозни загуби в туристическия сектор през тази година.

Хотелските резервации в Крим през май и юни са намалели с 30% спрямо същия период на миналата година, а туристическите компании отчитат общи загуби в размер на 1,5 милиарда рубли (18,8 милиона долара) заради анулирани пътувания до анексирания полуостров през юни.

От май насам Крим страда от остър недостиг на гориво, след като засилените украински удари се насочиха към маршрутите за снабдяване на полуострова и към руските петролни рафинерии.

Поради затворените местни летища и железопътните връзки с Русия, съкратени наполовина, полуостровът остава до голяма степен недостъпен за туристи, а в социалните мрежи се разпространяват кадри на почти празни плажове в разгара на летния ваканционен сезон.

Безопасността над всичко

Някои от руснаците заменят почивките в Крим с черноморския курортен град Анапа, където плажовете отвориха отново за първи път от 2024 г. насам – период, последвал изхвърлянето на брега на хиляди тонове тежко мазутно гориво след повреждането на два танкера по време на зимна буря в близкия Керченски пролив.

Анапа привлича руснаците с крайбрежната си алея и дългите пясъчни плажове. Някои от руснаците все пак споделиха, че съображенията за сигурност са станали неразделна част от планирането на почивката.

Елмира, млада жена от Москва, разказа пред Ройтерс, че със съпруга ѝ са проверили в интернет дали в курорта не се случва нещо „тревожно“.

Предпазливото настроение е доказателство, че от войната, която мнозина руснаци дълго време се опитваха да игнорират, е станало почти невъзможно да се избяга, дори когато се опитват да си починат.

В града почти все ден мобилните телефона предупреждават за ракетна опасност, а понякога се чуват и сирени. Подобни сигнали обаче са обичайно явление в много руски градове и местните вече не обръщат толкова внимание, добавя Ройтерс.