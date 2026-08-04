Невидимият аятолах: Шпионите имат три теории за местонахождението на Хаменей

Изминаха повече от пет месеца, откакто бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей си осигури билет за ада, благодарение на американско-израелски въздушен удар в Техеран. Заедно с иранския лидер загинаха дъщеря му, едно от внучетата му, както и зетят и снахата му.

Сред ранените беше най-големият син на Хаменей - наследникът Моджтаба Хаменей, който според "Ройтерс“ е получил тежки и обезобразяващи наранявания по лицето, както и сериозна травма на единия или двата крака при удара.

Управление чрез отсъствие

Но къде е той сега? Това е въпросът, който неизменно съпътства де факто върховния лидер на Иран, откакто той пое поста при извънредните обстоятелства на 9 март. Управлението му до момента се характеризира най-вече с отсъствието му.

56-годишният Моджтаба не се появи публично след назначаването си - нещо, което може би е разбираемо, предвид факта, че американците и израелците подлагат страната на непрестанни удари и ежедневно ликвидираха нейните лидери.

Той обаче не разпространи дори предварително записано видео или аудио обръщение. Вместо това водещ от държавната телевизия прочете изявление, за което се твърдеше, че е написано от самия него, докато на екрана се показваше статична снимка на новия върховен лидер.

Моджтаба пропусна погребението на баща си на 4 юли (режимът се позова на "съображения за сигурност“). Той не се обърна към нацията и по повод иранския празник Норуз на 20 март, с което наруши 30-годишна традиция - баща му винаги е отправял новогодишно обръщение по телевизията.

Миналата седмица Вашингтон възобнови въздушните удари по ирански военни обекти, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) атакува танкери, преминаващи през Ормузкия проток. Все по-раздразненият Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще "набие здраво“ Иран.

И все пак, дори в момент на толкова остра криза, мълчанието от страна на лидера продължава.

Изключително съмнително е дали Моджтаба Хаменей е жив в момента или поне дали е в състояние да изпълнява пълноценно функциите си“, заяви пред мен бивш служител на "Мосад“, понастоящем част от Йерусалимския център за сигурност и външни работи (JCFA).

"Отсъствието му от погребението на баща му е показателно. Докато висшите представители на иранския режим, включително собствените му братя, присъстваха на церемонията, Моджтаба никъде не се появи. В шиитската традиция и иранската култура погребението на бащата е свещен дълг. Това, че не е присъствал, говори по-скоро за неспособност да го направи, отколкото за предпазливост от съображения за сигурност“, споделя експерта.

"Една държава, намираща се във военно положение и на прага на ядрения капацитет, се управлява, поне на теория, от човек, когото никой не е виждал на публично място. Честно казано, цари хаос", добавя бившият служител на "Мосад".

Къде е Моджтаба?

Източници от САЩ споделиха, че ако Моджтаба е жив, вероятно се намира на строго охранявано и скрито място, най-вероятно под земята. Обсъждат се всякакви варианти - от тунели под Техеран до бункер близо до свещения град Кум, но никой от събеседниците ми не твърдеше, че знае със сигурност.

И така, жив ли е Моджтаба? Ако да, къде се намира? И наистина ли той управлява Иран? Популярност са придобили три теории.

Първата и изключително малко вероятна теория гласи, че той е жив и се намира някъде в Иран, като управлява процесите от скривалището си, но е твърде тежко ранен, за да се покаже публично.

Това е версията, която лансират високопоставени ирански представители. Във видеоклип от 21 юли, разпространен от иранските държавни медии, президентът Масуд Пезешкиан заяви, че състоянието на Моджтаба се подобрява. "Взаимодействието с нашия скъп върховен лидер се засилва с всеки изминал ден и трябва да продължи да расте, за да можем да решаваме проблемите си под негово ръководство“, каза Пезешкиан. Към това твърдение обаче следва да се подхожда скептично.

Според втората хипотеза той е избягал в Русия - страна с дълга традиция да подслонява чуждестранни психопати, когато нещата за тях се влошат. В момента например бившият сирийски президент Башар ал-Асад се наслаждава на "пенсионирането“ си в луксозна вила в елитния московски район "Рубльовка“.

Трета хипотеза: той е в кома или не е в състояние да изпълнява дори елементарни задължения. Според саудитския канал "Ал-Хадат“ изявленията, публикувани от негово име, се изготвят от Ахмад Вахиди – главнокомандващия Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) - и други генерали.

Ако Моджтаба наистина е жив, се смята, че той избягва използването на телефони и компютри от около пет месеца. Всъщност отсъстващият Моджтаба си е спечелил нов прякор: "Картоненият лидер“. Слухът, че картонена фигура в реален размер го е замествала на митинг в подкрепа на режима, породи вирусно видео, създадено с изкуствен интелект - в него "картоненият духовник“ е "вмъкнат“ в кадри от срещи с г-н Тръмп и други международни фигури.

Реакцията на режима само влоши нещата. Държавните медии разпространиха генерирани от изкуствен интелект видеоклипове, на които Моджтаба държи речи, стои до покойния си баща и прегръща убития командир на IRGC Касем Солеймани.

Тези синтетични кадри неизбежно наведоха много иранци на мисълта, че ако режимът разполагаше с истински изображения на своя предполагаем лидер, нямаше да има нужда да фабрикува такива.

Всичко това означава, че издирването вече се основава на т.нар. HUMINT - разузнавателна информация, събирана чрез човешки източници.

Ако Моджтаба е жив, се смята, че той общува чрез бележки, написани на "малки листчета хартия“, предавани по верига от куриери, в която всеки знае само човека непосредствено преди и след себе си. Това е система, която служители на "Мосад“ сравняват с онази, използвана от Осама бин Ладен, за да се укрива от американското разузнаване.

"Ако е жив“, продължава източникът, „информацията, че никога не излиза на дневна светлина от страх да не бъде засечен от американски шпионски сателити, звучи логично – това е най-бързият начин да бъдеш убит. Той ще бъде напълно изолиран от външния свят и обслужван от малка група доверени сътрудници, почти сигурно от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).“

Самият Моджтаба е духовник (с нисък ранг), но винаги е бил близък до IRGC. Той е служил за кратко в подразделение на IRGC по време на Ирано-иракската война (1980–1988 г.), а след 2009 г. е изпълнявал различни функции, свързани с разузнаването, в доброволческата паравоенна милиция "Басидж“ и в самия IRGC.

Корпусът на гвардейците

Независимо къде се намира Моджтаба, истинската власт в Иран понастоящем е в ръцете на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) – положение, което се е утвърдило от доста време насам.

Корпусът е нещо повече от военна структура; той представлява разузнавателна, политическа и икономическа империя, проникнала във всички сфери – от строителството и енергетиката до банковото дело и телекомуникациите – като същевременно контролира мрежата от регионални прокси сили на Иран. Отдавна страната функционира като преторианска държава, прикрита зад фасадата на теократично управление. Вярно е, че моллите в Кум и Техеран запазват влиянието си, но след смъртта на Хаменей те вече не стоят в центъра на държавната власт.

"Властта в Техеран на практика се е преместила“, отбелязва бивш служител на "Мосад“ и добавя:

"Истинският център на тежестта сега е хунта, включваща Вахиди (главнокомандващ) и висшето ръководство на IRGC, заедно с Мохамад Багер Золгадр – секретар на Висшия съвет за национална сигурност - и други ключови фигури от структурите за сигурност".

Духовниците системно са изтласквани в периферията. IRGC създава привидност, че изпълнява нарежданията на Моджтаба, за да поддържа фасадата на приемственост, но всъщност именно Корпусът държи юздите на властта.

Както обаче отбелязва Негар Моджахеди, журналист в Iran International, Иран е страна, в която постоянно съществуват вътрешни фракции. Наред с лагера на Вахиди и IRGC, съществува и друга група, формираща отделна фракция - тази на външния министър Абас Арагчи и президента Пезешкиан, които представляват дипломатическото и правителственото крило. И помежду им вече възникват разногласия.