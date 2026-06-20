Предупреждение за висок риск от пожари това лято

Пожарникарите предупреждават, че с покачването на температурите у нас има опасност от горски и полски пожари.

Предупреждението за повишена опасност в следващите няколко дни е за Северозападна България, Кресненското дефиле и долината на река Струма, както и полетата в източните части на Горно-тракийската низина. От националния институт по метеорология и хидрология допускат бързо разпалване на трудни за овладяване огнища. А пожарникарите предупреждават, че паленето на сухи треви и стърнища е строго забранено. По време на жътвата миналата година над 150 000 декара гори и поля са били изпепелени именно след летни пожари.

От противопожарните служби предупреждават, че най-честите причини за възникване на пожари са изхвърлени фасове от автомобили, оставени стъклени бутилки в природата и паленето на сухи треви и стърнища. „За съжаление човешката дейност и небрежност е един от най-сериозните фактори за възникване на пожари през лятото“, заяви пред Нова тв гл. инспектор Николай Александров, началник на сектор “Превантивна дейност“ към Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново.

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От тази седмица в областта официално е обявен пожароопасният сезон. Със заповед на областния управител е забранено паленето на огън на открито. По думите на Александров се очаква и настоящото лято да бъде тежко, като екипите ще проверяват всички населени места за рискови участъци в близост до горски масиви.

Особено внимание се отделя на по-малките и отдалечени населени места. В свищовското село Овча могила, където преди десетилетие е създадено първото доброволно формирование в страната, вече функционират пожарна служба и линейка. Доброволците вече са реагирали на първите сигнали за горящи сухи треви.

От пожарната напомнят, че изгарянето на суха растителност за почистване на дворове и земеделски площи е абсолютно забранено.

“Част от пожарите са заради човешка дейност и ще бъдем безкомпромисни към хората, които използват огън за почистване на своите дворове“, подчерта главен инспектор Александров. Според огнеборците именно превенцията и отговорното поведение са ключът към предотвратяването на тежки летни пожари.