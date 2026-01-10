Горски пожари унищожиха домове и оставиха десетки хиляди без ток в Австралия

Горски пожари в австралийския щат Виктория унищожиха домове, оставиха десетки хиляди без електричество и изпепелиха обширни площи с растителност, предаде Ройтерс.

Щатският премиер Джасинта Алън каза, че хиляди пожарникари работят на терен за потушаване на пламъците.

"Там, където можем, ще овладеем пожарите", посочи тя в излъчена на живо пресконференция от щатската столица Мелбърн.

По-рано днес австралийският министър-председател Антъни Албанезе каза, че поради "екстремните" метеорологични условия Австралия е изправена пред изключително пожароопасна обстановка.

"В този труден момент мислите ми са изцяло насочени към жителите на пострадалите населени места", посочи той в столицата Канбера в изявление, което също бе излъчено на живо по телевизията.

От средата на седмицата Югоизточна Австралия е в плен на гореща вълна, довела до избухването на горски пожари. По последни данни те са обхванали над 300 000 хектара горска растителност, а към момента на територията на цяла Виктория имат десет големи активни огнища.

Над 130 сгради, включително домове, са разрушени, а около 38 000 битови и стопански потребители са без ток заради пламъците, съобщиха властите. По думите им пожарите са най-тежките от така нареченото Черно лято в края на 2019 г. и началото на 2020 г., когато огнената стихия изпепели район с площ колкото Турция и отне 33 човешки живота.

Един от най-големите пожари в момента е този в района на град Лонгуд, на около 112 км северно от Мелбърн, където горят 130 000 хектара горска растителност и са унищожени 30 сгради, както и лозя и земеделски земи, посочиха властите.

Десетки селища, разположени на пътя на огнената стихия, бяха евакуирани, а много от щатските паркове и къмпинги бяха затворени.

За днес за големи части от Виктория е издаден код за опасни горещини, а за щата Нов Южен Уелс и Австралийската столична територия е в сила предупреждение за висок риск от възникване на пожари, съобщи националната метеослужба.

(БТА)