Защо Перу отхвърли американските Abrams и германските танкове Leopard 2

Комитетът за технически и оперативен анализ към Министерството на отбраната на Перу препоръча южнокорейския K2 Black Panther като предпочитан кандидат за основен боен танк от следващо поколение на перуанската армия . Препоръката е резултат от обширна оценка, при която K2 превъзхожда конкурентните предложения на немския Leopard 2 и американския M1A2 Abrams, като трите типа танкове имат сравними разходи. K2 се възползва и от факта, че е проектиран десетилетия след първото влизане на въоръжение както на Abrams, така и на Leopard 2, като проектите на двата западни танка датират от 70-те години на миналия век, което ги прави с около 40 години по-стари. Това осигурява на проекта много по-голям потенциал за модернизация и позволява той да бъде проектиран като по-лек и по-ефективен с 25% по-ниски изисквания за екипаж, пише MWM.

Едно от най-големите предимства на K2 е включването на Корейската система за активна защита (KAPS), която използва сензори и контрамерки за откриване и поразяване на входящи противотанкови управляеми ракети и реактивни гранати, преди те да ударят превозното средство. За разлика от традиционната пасивна броня, която разчита на абсорбиране на удар, системата за активна защита се опитва да предотврати достигането на снаряда изцяло до танка. Това осигурява допълнителен слой оцеляване срещу все по-мощни противотанкови оръжия. Южна Корея е изпреварила с десетилетия страните от западния свят в разработването и интегрирането на такава система.

K2 разполага и с високо усъвършенствана система за окачване, която го отличава от повечето западни танкове.

Хидропневматичното му окачване позволява на машината да регулира височината и наклона си в множество посоки, което ѝ позволява да компенсира неравен терен и да увеличи максимално ефективността на основното си оръдие. Чрез понижаване на предната част на танка, K2 може да увеличи наклона на оръдието си надолу, което му позволява да поразява цели от стръмни склонове, като същевременно излага по-малка част от машината. Тази възможност е особено ценна в планинска среда, каквато се среща в части от Перу.

Друга отличителна черта е способността на K2 да използва възможности за непряк огън. Усъвършенстваната система за управление на огъня на танка му позволява да поразява цели извън пряката линия на видимост, използвайки изчислени балистични решения, което на практика му дава ограничен артилерийски капацитет. Макар че това не замества специализираната самоходна артилерия, то позволява на K2 да използва своето 120-милиметрово основно оръдие в ситуации, където конвенционалното директен огън не е възможно. Системата представлява по-широка тенденция към увеличаване на гъвкавостта на бронираните машини чрез цифрово насочване и работа в мрежа на бойното поле.

Друго отчетливо предимство е мобилността на K2. С тегло от приблизително 55 тона, танкът е значително по-лек от западните танкове, което намалява натиска върху земята и позволява на машината да действа по-ефективно през по-слаби мостове, тесни пътища и мек терен, като същевременно опростява стратегическия транспорт. Тези характеристики са особено ценни за Перу, чиито въоръжени сили трябва да действат през пустини, Андите и тропическите гори, което представлява логистични предизвикателства, благоприятстващи по-леките бронирани машини. Мобилността на танка се подобрява допълнително от високото му съотношение мощност-тегло. Въпреки че и трите машини се задвижват от двигатели, произвеждащи около 1500 конски сили, по-ниското тегло на K2 му позволява да ускорява по-бързо и да поддържа по-голяма пъргавина по труден терен. В комбинация с усъвършенстваната му трансмисия и окачване, резултатът е превозно средство, оптимизирано за бързо маневриране, вместо да разчита единствено на тежка броня за защита.

K2 е оценяван като значително по-добър от други основни бойни танкове по стандарта на НАТО, като политическите фактори са водещ фактор, позволяващ на Германия и Съединените щати да продължат продажбите. Норвежката армия, например, е оценила K2 по-благоприятно, но все пак е избрала Leopard 2, както поради лобирането на Германия, така и за да осигури сходство със съседните европейски държави. Очаква се танкът да бъде по-сериозно предизвикан през 30-те години на миналия век, когато Съединените щати въведат на въоръжение M1E3 Abrams . Този дълбоко преработен танк е предназначен да осигури характеристики от следващо поколение, сравними с китайския Type 100 , танк от следващо поколение, който в момента е лидер в света по характеристики. Type 100 не е предлаган на пазара за износ и вероятно няма да бъде разглеждан на повечето пазари поради западния политически натиск.

Hyundai Rotem се отличи и с готовността си да предложи широко индустриално сътрудничество. Предложеното придобиване от Перу включва изграждането на нов монтажен завод, индустриална инвестиция от 270 милиона долара, трансфер на технологии и планове приблизително 30 процента от компонентите да бъдат доставяни на местно ниво. Подобни споразумения не само намаляват зависимостта от чуждестранни доставчици, но и създават местни производствени възможности и квалифицирана заетост. Сравними пакети за трансфер на технологии като цяло са по-ограничени в оферти, включващи Abrams или Leopard 2.