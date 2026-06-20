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И тримата работници на АПИ са с опасност за живота

Единият от работниците е в кома

20.06.2026 | 21:52 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

И тримата работници на Агенция "Пътна инфраструктура", пострадали при катастрофата край Ботевград по-рано днес, са с опасност за живота, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Единият от пострадалите - мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в УМБАЛ "Софиямед".

Другият мъж, който е на 46 г., също е с открити фрактури и е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ".

С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е транспортиран в УМБАЛ "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. По-рано днес от болницата съобщиха, че той е с тежки фрактури на двете подбедрици.

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Припомняме, че инцидентът е станал около 13:30 ч. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. 

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола, съобщиха от МВР.

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АПИ работници катастрофа опасност за живота
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