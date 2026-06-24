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Народното събрание прие оставката на Делян Добрев

Ще участва в партийния живот, но дава път на младите

24.06.2026 | 09:55 ч. 16
БГНЕС

БГНЕС

Депутатите гласуваха и приеха оставката на депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев. В началото на седмицата Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-то Народно събрание.

“Аз наистина съм в политиката от 20 години. В 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, да стана заместник-министър, министър, дълги години председател на енергийна комисия, на бюджетна комисия“, заяви Добрев през уикенда.

Той е на мнение, че е назрял моментът, в който трябва да даде предимство на по-младото поколение. По думите му това е естествен процес.

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“В ГЕРБ от първия кабинет “Борисов“ останахме само аз и Владислав Горанов. По един или друг начин всички останали се оттеглиха и дадоха път на следващите“, посочи депутатът като аргумент.

Добрев е категоричен, че няма да прекъсва връзката си с партията, а ще помага и ще участва в партийния живот.

 

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Тагове:

Делян Добрев оставка депутат ГЕРБ-СДС Народно събрание
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