С иновативен подход медици от ВМА "спасиха" пациент от тежка операция

Изключителен пример за медицински успех, интердисциплинарен дух и иновация показаха екипите на две от водещите клиники не само във Военномедицинска академия (ВМА), но и в страната – Клиниката по гастроентерология, начело с професор Крум Кацаров, и Клиниката по урология, ръководена от професор Илия Салтиров.

Високотехнологичните условия, които Академията осигурява като водещо лечебно заведение, и огромният клиничен опит на нашите специалисти, отново позволиха прилагането на интердисциплинарен подход при изключително сложен случай. Благодарение на това беше избегната тежка класическа оперативна интервенция, а проблемът на пациента бе успешно разрешен изцяло с минимално инвазивни техники, съобщиха от болницата.

Медиците извършиха AIHS (Antegrade Intrahepatic Surgery) – антеградна интрахепатална хирургия с лазерна литотрипсия на 30-милиметров камък в левия дуктус хепатикус (ductus hepaticus sinister).

Как беше постигнат успехът?

⦁ Достъп: Антеградно, чрез използване на перкутанен дренаж, беше въведен FANS (Flexible Navigable Access Sheath – флексибилен навигируем уретерален шафт за достъп).

⦁ Технология: През него, с помощта на флексибилен дигитален ендоскоп (6.3 Fr) и последно поколение TFL лазер (Thulium Fiber Laser), голямия камък обструктиращ жлъчните пътища беше дезинтегриран и елиминиран успешно.

Този случай за пореден път доказва, че най-модерните технологии от една медицинска специалност (урологията) могат да преобразят терапевтичните възможности и в друга (гастроентерологията), коментира проф. Илия Салтиров.

Практиката за обединяване на екипни интердисциплинарни усилия и споделяне на ноу-хау е утвърдена и водеща във ВМА при разрешаването на предизвикателни клинични случаи. Когато модерната апаратура срещне безупречния професионализъм и споделената мисия, най-голямата полза е за пациента, добави още специалистът.

Този успех е поредното доказателство, че високият професионализъм, мултидисциплинарният подход и добрата координация между специалистите са в основата на най-добрите резултати за пациентите. ВМА продължава да бъде сред водещите лечебни заведения в страната и да налага златните стандарти в съвременната българска медицина.