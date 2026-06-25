"Ние, потребителите": Опаковките са сред основните замърсители

Европейският съюз (ЕС) предприема нова стъпка в борбата с отпадъците от опаковки.

Още от 12 август тази година се въвежда и забрана за пускането на пазара на опаковки за контакт с храни, ако съдържат група химични вещества, известни като "вечни химикали".

"Синтетичните вещества са над 10 000 и се срещат почти навсякъде. Научно е доказано, че са токсични. С този европейски регламент се мисли да бъде защитено и здравето на потребителите", коментира създателят на платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова в предаването "България сутрин".

По думите ѝ изискването за рециклируемост на опаковките ще се повишава във времето.

"Опаковките са нещо, което се оказва, че е много голяма част от отпадъка, което човечеството изработва, и е голяма част от причините за замърсяване на околната среда и всички последици, които виждаме", каза Руменова пред Bulgaria ON AIR.

Тя отбеляза, че още от февруари 2027 г. заведенията с храна за вкъщи ще са длъжни да предлагат храната в наши собствени кутии, а от 2028 г. ще предлагат и кутии за многократна употреба.

"Ще трябва време да пренастроим мисленето си и може би да го върнем назад. В миналото точно така сме пазарували - със собствени контейнери", посочи Руменова и призова да помислим за природата.

Според нея държавата трябва да прецени дали да надгради директивата, но подчерта, че когато има нормативен акт, то той трябва да се изпълнява от всички.

"Първо започваме от 12 август 2026 г. с опаковките, които е ясно, че съдържат токсични химикали с пряк досег до храната. Същата дата е дадена на европейските институции да създадат всички актове, които са необходими за информация и върху контейнерите за разделно събиране, и върху опаковките на самите продукти - от какво са изработени, как да се събират отделно. 2027 г. ще бъде това с опаковките в заведенията и до 2030 г. влизат всички неща, свързани с диспенсърите и всички опаковки, които могат да бъдат премахнати", уточни Руменова.