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Задържаха 23 000 литра неистински препарат за пране край Видин

Установен е склад в област София, където се съхраняват празни опаковки с надписи на различни марки

25.06.2026 | 18:44 ч. 1
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

23 000 литра течен препарат за пране, нарушаващ права на търговска марка, задържаха митнически служители край Видин, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 24 юни 2026 г. в района на граничния преход при Видин мобилен екип на ТД Митница Русе спира за проверка товарен автомобил, превозващ стоки от България за Германия. Поради възникнали съмнения относно товара превозното средство е насочено към площадката за щателен митнически контрол в Митническо бюро Видин. 

При последваща проверка митническите инспектори установяват 32 палета, съдържащи общо 4600 бутилки по 5 литра перилни препарати с надписи на немски. Установено е, че опаковките са брандирани с известна марка, но стоката е неистинска и е в нарушение на законодателството за защита на интелектуалната собственост. 

В резултат на оперативно издирвателни действия е установен склад в област София, където се съхраняват празни опаковки с надписи на различни марки. Случаят е предаден на СДВР по компетентност. 

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Тагове:

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