Задържаха 23 000 литра неистински препарат за пране край Видин

23 000 литра течен препарат за пране, нарушаващ права на търговска марка, задържаха митнически служители край Видин, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 24 юни 2026 г. в района на граничния преход при Видин мобилен екип на ТД Митница Русе спира за проверка товарен автомобил, превозващ стоки от България за Германия. Поради възникнали съмнения относно товара превозното средство е насочено към площадката за щателен митнически контрол в Митническо бюро Видин.

При последваща проверка митническите инспектори установяват 32 палета, съдържащи общо 4600 бутилки по 5 литра перилни препарати с надписи на немски. Установено е, че опаковките са брандирани с известна марка, но стоката е неистинска и е в нарушение на законодателството за защита на интелектуалната собственост.

В резултат на оперативно издирвателни действия е установен склад в област София, където се съхраняват празни опаковки с надписи на различни марки. Случаят е предаден на СДВР по компетентност.