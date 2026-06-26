Димитър Илиев за безопасността: Това не са мантинели, а солети

“Не може просто да минеш през мантинела, все едно се чупи солета. Не може камион да мине оттам, все едно няма нищо. Има наредба за ограничителните системи по пътищата. Бих се радвал да се направи обследване и да се види степента на устойчивост“, обясни автомобилният състезател и бивш министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

Пред bTV Илиев коментира тежката катастрофа на АМ “Тракия”, при която камион мина в насрещното платно и уби две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях и прати футболен треньор от академията на "Славия" и съпругата му в болница.

“Реалната задача на мантинелите е да компенсира грешките на водача. Мантинелата трябва да върне автомобила. През последните години слушаме колко хубави магистрали се строят. Сега виждаме“, коментира бившият автомобилен състезател.

Илиев е на мнение, че качеството на строежите по пътищата е крайно ниско, спрямо парите, които държавата плаща.

Всичко е пародия

“Молих се на АПИ и се сблъсках със стена. Молех ги да измият светлоотразителите на колчетата, защото беше зима и нищо не се виждаше. Не знаеш дали си на магистрала, или не. Бях изключително безпомощен. Толкова безпомощен не съм се чувствал. Всеки обяснява как не може да стане. Липсва желание. АПИ раздава само пари по обществени поръчки“, каза Илиев.

“Хората допускат грешки. Машините могат да блокират колелетата, но ограничителните системи трябва да могат да задържат превозното средство. Тук нямаме ограничителна система. Имаме пародия“, каза екс министърът.

Според Илиев в страната ни няма такива мантинели, които да изпълняват функциите си.