Задържаха Симона Радева, утре я конвоират до затвора в София

Симона Радева днес е била задържана и утре ще бъде конвоирана до затвора в Сливен, където ще излежава присъдата си. Това научи bTV от свои източници.

Преди седмица стана ясна и окончателната и присъда - 3 години и 6 месеца.

Тя беше подсъдима за лично укривателство. А именно за това, че след фаталната катастрофа на бул. Черни връх е помогнала на Георги Семерджиев, който я предизвика, да се прибере и укрие в дома си.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален "общ режим".

Трагедията се разигра в нощта на 5 юли 2022 година на столичния булевард "Черни връх". Христина Дилева и Хариет Стефанович бяха пометени от Георги Семерджиев.

В центъра на този скандал бързо се оказа Симона Радева, по това време младши инспектор в група „Охрана на обществения ред“ към Първо РУ в София. Тя помогна на извършителя на престъплението Георги Семерджиев да се изплъзне временно от правосъдието.

Връзката между Симона Радева и бившия футболист Георги Семерджиев датира отпреди фаталния инцидент. По време на разследването стана ясно, че полицайката е била редовен гост в неговата автомивка в София, като свидетели дори я описват като неофициален мениджър на обекта. Радева е действала като своеобразен „полицейски чадър“ за Семерджиев. Тя често е пътувала в неговото „Ауди“, което е било оборудвано с полицейска синя лампа и фалшиви номера.

Семерджиев преминава на червен светофар със скорост от над 160 км/ч, помита двете пешеходки, колата му се разполовява и той бяга пеша от местопроизшествието. При удара обаче той губи ключовете за апартамента си. Вместо да се скрие някъде другаде или да се предаде, той се свързва със Симона Радева. Полицайката реагира веднага – тя намира физическа метална стълба, вика двама работници от автомивката на Семерджиев и лично я докарва с колата си до неговия блок. С помощта на тази стълба Семерджиев успява да се покачи на терасата си и да влезе в жилището, където по-късно е арестуван.