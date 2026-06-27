Почина Юлий Славов, бивш депутат от групата на ОДС в 38-то НС

Юлий Славов е роден на 1 юли 1939 г. в Пловдив, в семейство на потомствени пловдивчани.

По професия е машинен инженер. Баща му е юрист, завършил Сорбоната, а майка му е с диплома от Музикалната академия "Панчо Владигеров".

Юлий Славов е бил съветник и председател е на районен съвет „Централен“, член и председател на Клуб 40 на СДС-Пловдив. Народен представител е в 38-то Народно събрание, в парламентарната група на ОДС.

На 6 години прекрачва портите на Софийския централен затвор за свиждане с баща си, осъден от Втори състав на Народния съд. На 18 години, след забрана да кандидатства за висше образование, започва работа като носач (хамалин) в „Елпром“ – Пловдив.

На 60 години е поканен и участва в Молитвената закуска във Вашингтон с президента Бил Клинтън. На 62 години се пенсионира като народен представител от 38-ото Народно събрание.

Автор е на книгата „Помня Пловдив“, издадена 2014 г. от ИК „Хермес“. Погребението ще се състои утре – 28 юни, от 12 ч. в църквата на Централни гробища.