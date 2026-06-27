Велев: Държавата дава заплати независимо от качеството и количеството на труда

България е на първо място в ЕС по ръст на доходите. Това отчете в ефира на "Големите последици" Васил Велев - председател на Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България.
Той говори за дисбалансите в заплатите в държавния и частния сектор.
"Проблемът не е само, че има разлика в брутните възнаграждения. Той се задълбочава, като вземем предвид това, че държавните служители не си плащат сами осигуровките и разликата в нетните възнаграждения става още по-голяма. При една и съща брутна заплата - например 1000 евро, държавният служител получава нетно 900 евро, а работещият по трудов договор в частния и в бюджетния сектор получава нетно 776 евро", разкри Велев пред Bulgaria ON AIR.
"В частния сектор заплатите ги плаща пазарът, клиентът", каза още той.
"За разлика от бюджетния сектор, където се събират данъци, като не стигнат, се взимат заеми и се раздават заплати независимо от качеството и количеството на вложения труд. В частния сектор заплатите са такива, каквито пазарът позволява", обобщи Васил Велев.
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