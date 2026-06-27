Велев: Държавата дава заплати независимо от качеството и количеството на труда

България е на първо място в ЕС по ръст на доходите. Това отчете в ефира на "Големите последици" Васил Велев - председател на Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Той говори за дисбалансите в заплатите в държавния и частния сектор.

"Проблемът не е само, че има разлика в брутните възнаграждения. Той се задълбочава, като вземем предвид това, че държавните служители не си плащат сами осигуровките и разликата в нетните възнаграждения става още по-голяма. При една и съща брутна заплата - например 1000 евро, държавният служител получава нетно 900 евро, а работещият по трудов договор в частния и в бюджетния сектор получава нетно 776 евро", разкри Велев пред Bulgaria ON AIR.

"В частния сектор заплатите ги плаща пазарът, клиентът", каза още той.

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"За разлика от бюджетния сектор, където се събират данъци, като не стигнат, се взимат заеми и се раздават заплати независимо от качеството и количеството на вложения труд. В частния сектор заплатите са такива, каквито пазарът позволява", обобщи Васил Велев.

Гледайте целия разговор във видеото.