Очаквано и без дебати: Депутатите замразиха заплатите си

193 народни представители подкрепиха предложението на председателя на ПГ на “Прогресивна България" Петър Витанов за промяна в правилника за дейността на Народното събрание. Предложението беше прието без дебати и с пълно мнозинство.

По този начин се преустанови действащият механизъм за автоматично преизчисляване на възнагражденията на депутатите на всеки три месеца и се въведе по-прозрачен и предвидим подход, съобразен с общата политика по доходите в публичния сектор.

"Искрено вярвам, че няма да се стигне до популизъм. Промените в правилника са в две насоки - заради създаването на новата антикорупционна комисия и за заплатите, за които никога не е имало решение. Идеята за замразяването е от една страна голямото очакване на обществото, защото в дни на криза ние трябва да даваме пример, и от втора - чисто практично, за да бъде подобрена прозрачността в държавните финанси. Затова махаме автоматизмите, които направиха средната заплата в публичния сектор значително изпреварваща производствеността и ръста на заплатите на останалите", каза от трибуната на НС Витанов.

По данни на НСИ средномесечната заплата в обществения сектор за март 2026 г. е 1412 евро. Това означава, че депутатите ще вземат 4236 евро на месец. В тази сметка обаче не влизат парите за стаж, участие в комисиите на НС или ръководни парламентарни постове, както и прословутите 2/3 към заплатата за офиси, сътрудници и представителни разходи, които често се събират в касата на групата.

В решението за промяна в правилника на НС обаче е оставена вратичка за актуализиране на парите на депутатите - през държавния бюджет. Заплатите им може и да се увеличат "в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година", пише в предложението на ПБ.

Приетите промените за основното месечно възнаграждение на народните представители ще бъде фиксиран в размер на три средно месечни заплати на наетите лица по трудови и служебни правоотношения в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт от март 2026 година.

Възнагражденията ще се получават по банков път.