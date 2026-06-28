Автомобил се преобърна в река Смядовска, неправоспособен шофьор на 18 години загина

Шофьор на 18 години от Смядово е загинал при катастрофа, а пътник в автомобила е настанен за лечение, като за живота му има опасност, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Малко преди 00:30 ч. вчера в дежурната част на полицията е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в Смядово. Към ул. "Качица" са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. На място е установено, че 18-годишен неправоспособен водач на лек автомобил "Дайхатсу Териус“ с шуменска регистрация се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Мъжът е загинал на място.

Екип на РСПБЗН – Шумен е оказал съдействие за изваждането на тялото от автомобила. В МБАЛ – Шумен с екип на спешна помощ е транспортиран пътник в автомобила – 17-годишен младеж, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото и десностранен пневмоторакс. Настанен е за лечение в болничното заведение, за живота му има опасност.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

Загиналите при пътнотранспортни произшествия в Шуменско през 2025 г. са деветима, има спад с над 18 процента спрямо 2024 година.