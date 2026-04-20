Въздушната линейка транспортира мъж с мозъчен кръвоизлив

Медицинският хеликоптер кацна за пръв път на новата площадка на болницата в Смолян, която беше завършена в края на миналата година, за да транспортира пациент до София, съобщава “Фокус”.

До столичната болница “Пирогов” е транспортиран мъж на 49 години, който е с мозъчен кръвоизлив.

Пациентът е бил докаран по-рано днес от екип на Спешна помощ от малко населено място в община Смолян в Спешното отделение на Смолянската болница.

Акцията е част от усилията за подобряване на спешната медицинска помощ в труднодостъпни райони като Смолянския.