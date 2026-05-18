Въздушната линейка транспортира родилка на 14 години от Велико Търново

Младото момиче е с влошено здравословно състояние

18.05.2026 | 15:18 ч. 15
Въздушната линейка е транспортирала родилка на 14 години от болницата във Велико Търново към София, съобщава местното издание "Борба”.

Медицинският хеликоптер е кацнал на вертолетната площадка в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" около 11:20 ч. днес, за да извърши трансфер на пациентката към клиника с по-високо ниво на компетентност.

Младата пациентка е родила в търновската болница, но впоследствие състоянието ѝ се е усложнило и е преведена в отделението по реанимация.

Заради риск за живота лекарите са предприели организация за спешен въздушен транспорт. Медицинският хеликоптер отлетял от областната болница в 12:45 ч.

 

