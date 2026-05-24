Въздушната линейка транспортира пострадалото момче от Благоевград

След трагедията в Благоевград, при която непълнолетно момиче загина, става ясно, че пострадалото 17-годишно момче е транспортирано с медицински хеликоптер до болница “Пирогов” в София.

Състоянието му е изключително тежко, а лекарите продължават борбата за живота му, съобщава “24 часа”

Малко след полунощ е подаден сигнал на телефон 112 за младо момиче, намерено безжизнено пред входа на блока, точно срещу 6-то СОУ. На място незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията.

Медиците са констатирали смъртта на момичето, което е също е било непълнолетно.

По същото време в реанимацията на благоевградската болница е приет 17-годишен младеж с множество тежки травми. По първоначални данни двамата са паднали от седмия етаж на блока. Пред сградата има много дървета и храсти и се предполага, че именно те са омекотили падането на момчето.

Към момента районът около инцидента остава отцепен, а криминалисти извършват нов оглед на мястото. В разследването са се включили и служители от София.