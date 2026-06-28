Първан Симеонов: Може да се окаже, че моделът остава без Борисов и Пеевски, но с нов началник

„Не бих определил Бюджет 2026 като бюджет на „Прогресивна България“. Изглежда ми не толкова като политики, а като някакъв опит за спасение на ситуацията“, коментира в „120 минути“ политологът Първан Симеонов.

„Те два месеца обясняваха, че положението е много тежко и накрая като че ли е подготвено. Обществото още преживява изборите, още не сме влезли на тема как се справя властта“, каза той.

По думите му големият проблем е, че от много време България харчи повече, отколкото може да си позволи.

„Напоследък се наложи една политика на малко по-развързани колани. Тя е легитимна политика – друга политическа философия, която дойде да замени философията на ГЕРБ години наред. „Продължаваме промяна“ промениха трайно философията на публичните финанси“, коментира Симеонов.

Според него „завоят“ ще бъде взет много трудно, а той трябва да бъде взет, защото България се нуждае от реформи.

„Завоят обаче е толкова сериозен, че няма как да бъде взет рязко, без да се разпадне системата. Солидарните системи в България имат сериозни дупки и това се знае“, посочи още политологът.

На въпрос дали очаква да спада подкрепата към „Прогресивна България“ Първан Симеонов заяви, че е твърде рано за такива изводи.

„Разбира се, че от един момент нататък подкрепата ще започне да ерозира. Това се случва на всички големи приливни вълни. Големият въпрос е до какво ще изкристализира това“, каза Симеонов.

По думите на политолога има нова политическа география в страната и е възможно тя да се скрепи точно на президентските избори и на евентуалния им втори тур.

„Представете си, че там се изправи кандидат, който се ползва с подкрепата на Румен Радев, и кандидат с подкрепата на ПП-ДБ. Това ми изглежда резонно на фона на високите рейтинги, които част от представителите на служебното правителство направиха“, смята Първан Симеонов.



„Като наблюдавам числата, на този етап като че ли действащият президент изцяло е във въздушната струя на Румен Радев. Предстои летен период, а след това вече ще бъдем в кандидатпрезидентска кампания. Не вярвам нещо чак толкова да се случи дотогава“, каза той.

„Географията е нова, защото ние сме свикнали да имаме ГЕРБ и ДПС. Метафорично казано в момента нямаме много ГЕРБ и почти нямаме ДПС. Географията е нова, защото имаме нов центрист, който за първи път е център – център/изток, което са болшинството от българите“, обясни още политологът.

„ГЕРБ и ДПС бяха предишната партия-държава. Сега като че ли има нов шеф. ГЕРБ и ДПС са затиснати от „Прогресивна България“ и един вид ги оглавява. Тук големият въпрос е ще остане моделът „Пеевски-Борисов“. Може да се окаже, че моделът остава без Пеевски и Борисов, просто има нов началник“, посочи Първанов.