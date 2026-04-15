Първан Симеонов за изборите: Кампания "по учебник", но решаващи ще са последните дни

Предизборната кампания до тук премина спокойно и предвидимо, с по-сдържан тон, който създаде усещане за липса на динамика. Въпреки това последните дни ще са ключови – възможни са резки обрати заради колебаещите се избиратели, протестния вот и активизацията около основните политически играчи, заяви в интервю за Dnes.bg социологът от "Мяра" Първан Симеонов. Той говори за това как ще повлияе на изборите у нас случаят "Петрохан", иранската криза и падането на Орбан в Унгария. Симеонов определи тези избори като много трудни за предвиждане, а гласуването страшно много ще значи.

- Как премина предизборната кампания, успя ли някоя от партиите да промени нагласите драстично?

- Първо чакаме последните данни. Съответно предстоят последните дни на кампанията, които са решаващи и очакваме стотици хиляди, които решават буквално след нашите данни за кого да гласуват. Така че знаем, че нищо не знаем в общи линии.

Кампанията мина горе долу по учебник - всеки правеше, това което се очаква да прави. А именно Румен Радев да пази президентския стил, който го беше направил за години наред най-популярната фигура в страната и което означава по-сдържан тон.

ГЕРБ да си сдържат нервите и да опитват да прегръщат Радев и по този начин да го "убиват".

Пеевски да се скрие и да не дразни и да не вдига топка на Радев, ПП-ДБ да напомнят постоянно за протестите от декември миналата година и да пазят пулса.

Костадин Костадинов да пази периметъра си през радикални послания, обвинявайки Радев, че е фалшив.

И разбира се БСП да играе на сантименталната струна, призовавайки хората да спасят най-старата партия по терена.

Тоест всички играят по очаквания начин и толкова по очакван начин, че по едно време малко се наложи мнението, че кампания няма. Това не е вярно. Просто тонът на кампанията е различен, доста по-сдържан. Между другото това е наратив, който обслужва определени политически сили, които нямат нужда от висока избирателна активност.

Ако погледнете от две седмици насам и нов момент, че Радев влезе в доста по-рязък стил. Очевидно прецени, че предизвестената победа и внушенията, че кампанията не е активна може да успи част от избирателите му. И ако забелязвате Радев удари в двете посоки - ГЕРБ и ДБ, но особено ПП. Тук има отлика и това трябва да се наблюдава много внимателно. От известно време Радев пряко агитира и за гласуване, тоест в последните седмици кампанията на Радев очевидно преминава в нови релси.

Това ми напомня случаят през 2009 година, когато ГЕРБ се появаваше на терена през лятото и тогава ГЕРБ до две седмици преди вота водеше много позитивна, изключително европейска кампания, която обаче бе толкова позитивна, че взе да позволява да им разпилеят вота и да им се размие преднината. И те смениха изцяло тона на кампанията и вдигнаха над 40%. Тогава между другото, Доган неволно им помогна с една своя реплика /бел.ред., че той разпределя порциите в държавата/.

- Радев вчера очерта в един от призивите си апокалиптична картина, което като че ли не е присъщо за защитника и закрилника на нацията...

- На Радев му излизат картите в случая и той няма как да не се възползва. Едното са цените, за което той предупреждаваше още по това време миналата година. Това с цените няма как да не се пише на сметката на досега управлявалите.

Другото е Иран, което показа колко крехка е архитектурата на сигурността в света за пореден път. В такива моменти мнозинствата се хващат за сигурни играчи. Но това всъщност е отлика на Радев от много други нови играчи през годините, това че той се мъчи да покаже себе си освен като носещ промяната, и като носещ системност. Тази позиция е удобна за него и разбира се, служебното правителство особено със споразумението с Украйна е удобна топка за него. Не без синхрон с Радев служебното правителство разчиства и изборния терен. Тоест доста активна работа на Дечев и Кандев. На Радев му е много важно това, защото трябва да си пази вота. Той няма хора в комисиите, за него е много важно да има кой да пази вота. Всички тези фактори по-скоро са удобни за Радев, така излиза.

Казусът "Петрохан", който в очите на мнозинството българи представлява някаква екзотика и по естествен път това те кара да гласуваш за някакви нормализиращи опции. Това работи не само за Радев, а и за ГЕРБ донякъде.

Радев поне досега играе в рамките на очакваното и разбира се се възползва от това, което изредих.

- Споменахте иранската криза, тя и падането от власт на Орбан в Унгария, ще повлияят ли на вота у нас? И Радев, и Борисов бяха определяни като "българския Орбан"...

- В момента тече битка на два наратива. Тя е очевидна. Едните казват кой всъщност падна в Унгария - дали унгарските Борисов и Пеевски паднаха, дали статуквото, корупцията, съдебната история и всичко това или падна унгарският Радев. Тук ПП-ДБ е в изгодна позиция, защото и двете са верни.

Аз виждам, че тук Радев се усети на време и започна да се позовава на активността в Унгария. Не забравяйте, че Радев имаше една среща със Сиярто малко преди оставката си. Тоест по естестествен път даже е имало говорители в България, които говорят за видими прилики, то това е банално ясно, за прилики Радев - Орбан. Случилото се в Унгария не е толкова ясно - там не е едни либерали побеждават консерваторите или западняци побеждават путинистите, а просто едни дезертьори са облечени с доверие от другите опозиционни партии, успяват да се превърнат в необходимото зло, което да победи по-голямото зло. Тоест един тип консерватизъм се заменя от друг тип консерватизъм, това на много места тече в Европа. Европейските център - център дясно хора разбраха, че начинът не е да се сражаваш фронтално с консервативността, а да направиш друга проевропейска, а не проруска консервативност. Това се случва в Унгария.

Между другото ГЕРБ ще се опита да стане бенефициент от това, защото тя е партия в ЕНП. Сега трудно ще стане това, защото в годините Борисов много е демонстрирал близост с Орбан. С две думи на този етап не е много ясно кой печели и кой губи. Най-моден хайт ще има при ПП-ДБ от цялата работа. Но дори не е изключено Радев да се опита да се възползва, защото една по-висока активност в България в стил "вижте какво направи Унгария" работи директно за Радев и за ПП-ДБ, разбира се.

- Остават броени дни до изборите, предвиждате ли някой да качи или смъкне драстично резултата?

- Трябва да се видят последните данни. Това, което е важно да се знае, то не е застраховка, а е задължително, защото това е метода. Стотици хиляди са тези, които ще вземат решение за кого да гласуват, след като социологическите агенции оповестят последните резултати в четвъртък или петък. Има го импулса от протестите. Аз знам много добре 2020 г., когато импулса от протестите се преля във вълна от младо следобедно гласуване и вкара изненадващо Слави Трифонов на второ място на 4 април 2021 г. Вълната от протестите си чака реда.

Другото, което е видно, че назад в годините, когато е имало голям нов играч, първоначалните данни са го подценявали, той е излизал доста по-напред. Въобще да не споменаваме Сакскобургготски, но хайде да споменем Борисов 2009 г., Трифонов на 4 април 2021 г., ПП -ДБ през ноември 2021 г. Възможно е ножицата да се отвори. Това отваряне на ножицата обикновенно става по три механизма - гласуване за първия, конформистко гласуване, сериозно гласуване за най-малкото зло, тоест хората се чудят до последно и гласуват за някой нов, който им се разказва срещу всички. И сериозно наказателно гласуване. Това обикновено отваря ножицата в последния момент, тоест напълно възможно е да видим и това. Всичко това са исторически аналогии и изследователски интуиции и много често са грешен съветник. За това правя всички тези уговорки.

- Битката между третия и четвъртия ли ще бъде и тези, които социолозите сочат под чертата?

- Под чертата ще е интересно, според мен. Това, което се постигна с протестите от декември 2025 г. и с активните действия на служебното правителство, е, че има нов климат - недружелюбен спрямо Пеевски. И там тепърва ще видим какви ще бъдат пораженията по ДПС. Там механизмите са по-различни и по-трудно познаваеми са величините.

- Каква е прогнозата ви ще може ли да бъде сформирано правителство и от кого?

- Това е капанът, в който всички се вкарахме "за после" изборите. От пет години насам сме свикнали да мислим "за после", защото изборите са били лесни за предвиждане и знаем какво ще се случи.

За първи път от 2021 година насам изборите са истински важни. Защото, ако не гласуват 3 милиона, а гласуват 3 милиона и 300 -400 хиляди, това е съвсем различна картина. При по-високо гласуване Радев може да е доста по-близо до мнозинството. Ясно е, че ако Радев е чувствително над 100 мандата или 110, това е една картина. Ако е под 100 мандата това е съвсем друга. Всичко зависи от вота.

Защо казвам, че мнозина се вкараха в капан? Защото те могат да кажат Радев или с либералите, трудна и непопулярна работа или с ГЕРБ - пак трудна непопулярна работа. Или нови избори, след които ще е с по-нисък резултат - така става обикновено, когато не си успял да отговориш на очакванията. Сиреч едва ли не няма смисъл да се гласува на тези избори. Това между другото е наратив на част от партиите на терена, говорим "за после". И той системно се поддържа. Това "за после" не е възможно преди да знаем изборния резултат. Това са много трудни за предвиждане избори и гласуването страшно много значи. На 19 апил вечерта ще започнем да мислим за комбинации после.

За първи път от пет години насам народът трябва да реши дава ли мандата на Радев истински или не го дава. Последнета такава ситуация беше през 2021 г., когато народът искаше толкова много промяна, че гласува за какви ли не формации и даде властта на Слави Трифонов. После даде властта на първите срещнати представители на българския бизнес в чужбина. От тогава насам ситуацията беше доста предвидима, нямаш нов играч и вече може да смяташ горе-долу какво ще се случи. Сега конкретният случай не е такъв не може да се смята нищо "за после" без да се види резултата. Сега напълно възможно е активността да колабира, да не потегли нагоре, защото да речем Радев не е толкова нов играч. Но понеже всичко е възможно за това не мога да прогнозирам нищо конкретно.

Това, което виждам аз от днешна гледна точка определени части от ПП-ДБ са по-скоро сдържани към Радев, което означава, че се обмислят някакви бъдещи действия после, не е нещо, което не е предвиждано.

И другото, което знам е, че Борисов ще се опита по някакъв начин да разказва себе си, че и той е част от вълната Радев. И вероятно Борисов се надява ГЕРБ и ДПС заедно да имат повече от 80 места в парламента, което е напълно възможно, за да може неговите гласове да станат нужни за промените във Висшия съдебен съвет, защото там се искат 160 гласа.

Това може да се види от сега с просто око, а в същото време Радев казва по-ясно какво ще прави и ги назовава все по-ясно - Борисов, Пеевски, Петков, Денков, той не казва Мирчев и Божанов. И казва гласувайте, за да не ми се налага да се разбирам с тези.