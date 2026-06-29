Милчев от ИПБ с писмо до Радев: Чуйте експертите, за да намалим катастрофите

"Вие сте осмият министър-председател, с когото ми се налага да водя един и същи разговор. От 2017 г., когато създадох Института за пътна безопасност, нашата единствена цел е да принудим всяко българско правителство да промени модела на управление на пътната безопасност".

Това написа инж. д-р Богдан Милчев от Института за пътна безопасност (ИПБ) в отворено писмо до премиера Румен Радев. Призивът е по повод Националния ден на безопасността на движението по пътищата в България.

"Десетилетия наред държавата следва една и съща погрешна политика – вярва, че повече и по-тежки наказания автоматично означават повече безопасност. Не, не означават!

Европейските резултати се постигат по друг начин – чрез управление на риска, основано на анализ, оценка и ясно поставени цели. Политиците трябва да осигуряват политическата воля и необходимите ресурси, а експертите да определят къде и как тези ресурси да бъдат използвани. Само така могат да се спасяват човешки животи", пише в писмото.

"За съжаление, седем министър-председатели преди Вас не пожелаха да тръгнат по този път. За тях беше политически неприемливо да работят с мен и с екипа ми. Защо? Защото ме познаваха. А тези, които не ме познаваха, бяха чували за мен. Да, аз бях началник на КАТ – София", пише още той.

Инж. Милчев изтъква, че за две години и половина са намалили загиналите при пътнотранспортни произшествия в София с 40%.

"Накарахме над милион и половина софиянци да започнат да спират на пешеходните пътеки. Премахнахме опашките в КАТ. В борбата с корупцията уволнихме дисциплинарно 17 служители, като срещу 11 бяха повдигнати обвинения. Такъв резултат не е постигнат нито преди, нито след това.

Издадох акт на тогавашния министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев за превишена скорост. Лично съставих акт на тогавашния заместник главен прокурор Борислав Сарафов за напускане на мястото на пътнотранспортно произшествие. За първи път започнахме да санкционираме народни представители и дипломати.

Не защото беше лесно, а защото законът трябва да важи за всички. Точно това вероятно ме прави политически неудобен", продължава в позицията на ИПБ.

Според инж. Милчев, ако на премиера Радев му пука за хората, които всеки ден губят живота си по българските пътища, той трябва да приеме протегнатата ръка.

"Ние не искаме постове. Не искаме власт. Не искаме пари. Искаме единствено да дадем знанието, опита и експертизата, които държавната администрация очевидно не успява да изгради сама.

Управлението на риска не е еднократна акция. То е непрекъснат процес. Всеки ден рискът се променя. Намалиш ли го на едно място, той се появява на друго. Това изисква наука, анализ, постоянен контрол и експертиза – всичко онова, което през годините изградихме в Института за пътна безопасност", се казва още в информацията.

"Господин генерал, ако действително искате да промените България, не се страхувайте от хора, които казват истината и могат да постигат резултати. Защото, ако продължите по досегашния път, няма да промените модела. Ще повторите грешките на предшествениците си.

Изборът е Ваш. Историята ще запомни дали сте бил осмият министър-председател, който отказа да чуе експертите, или първият, който постави живота на българските граждани над политическото удобство", завършва инж. Милчев.