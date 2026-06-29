Експерти: Промените във ВСС няма да дойдат отдолу

Иван Брегов, ръководител на “Правна програма“ в Института за пазарна икономика, че би следвало съдиите, прокурорите и следователите сами да изберат своите представители във ВСС. Очаква се старите кадрови органи да гласуват на хартиени бюлетини за избор на нов ВСС.

"Това ще даде възможност, че незаинтересованите няма да отидат да гласуват, а другите ще бъдат мобилизирани, така че да възпроизведат съдебната номенклатура. Това е начало на една процедура, която трябваше да бъде извършена още през 2022 година. Народното събрание просто упражнява своята компетентност, такава, каквато е записана в закона. Нищо повече от това", допълни пред bTV Брегов.

Според него една от сериозните критики към промените е, че не е премахната възможността заместник административните ръководители в съдилищата и прокуратурите да се издигат без конкурс.

"Този текст беше приет още през 2016 година с една единствена цел – да намери хора, които са удобни, отзивчиви и могат да се превърнат в съдебната номенклатура", каза Брегов.

Според Бойко Найденов с този ход се връщаме към нормалността и се изпълнява задачата за смяна на ВСС и Инспектората към него.

“Въпросът е какви хора ще бъдат назначени за магистрати. От какво ги е страх магистратите? Може би, че ще се промени статуквото”, коментира Найденов, бившият директор на Националната следствена служба.

Експертът е на мнение, че промените във ВСС няма да се случат отдолу и прогнозира външна намеса в рамките на Конституцията и закона.

"Важни са правилата и процедурите, които ще преминат за новите членове на ВСС. Би трябвало да има публичност, прозрачност и със задаване на въпроси какво би се направило за доброто и за работата на новия кадрови орган", посочи Найденов.