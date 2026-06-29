МЗ за гладната стачка на проф. Шиварова: Няма да допуснем пациенти да се превръщат в заложници

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е категорична, че държавата няма да допусне пациенти да бъдат превръщани в заложници на вътрешни конфликти, се казва в позиция на Министерството на здравеопазването относно обявената гладна стачка от проф. Милена Иванова - Шиварова. Като незаконосъобразна пък определиха стачката на професорката от УМБАЛ "Александровска".

От ведомството съобщават, че следят с повишено внимание ситуацията в Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ "Александровска" - структура с ключово значение за трансплантационната дейност в България и за живота на пациенти, за които времето и надеждността на диагностиката са решаващи.

Позицията на Министерството е категорична: нито личен, трудово-правен, синдикален или организационен спор може да бъде поставян над сигурността на пациентите и националния интерес в областта на трансплантациите.

Свързани статии Професор от УМБАЛ "Александровска" обявява безсрочна гладна стачка

Министерството уважава правото на всеки медицински специалист да защитава трудовите и професионалните си права по законов ред. Това право обаче не може да бъде упражнявано по начин, който създава риск за непрекъсваемостта на медицинската дейност, международната акредитация на клиниката или своевременното обслужване на пациенти, очакващи трансплантация.

Случаят с обявената гладна стачка от проф. Милена Иванова-Шиварова не следва да се разглежда единствено като трудов спор. Министерството е запознато с официални доклади и сигнали, които очертават сериозен организационен и професионален проблем, свързан с функционирането на клиниката и риска за поддържането на международната акредитация от Европейската федерация по имуногенетика.

Особено тревожни са данните за затруднения в акредитационния процес, включително непредоставяне на необходима документация, протоколи от външен качествен контрол и сертификати. EFI акредитацията не е административна формалност, а гаранция, че България работи по международно признати стандарти в област, в която грешките могат да имат тежки последици.

Министерството е запознато и с информация за забавяне на резултати от HLA типизиране при пациенти в критично състояние, както и с данни за действия, които затрудняват нормалната организация на работа и достъпа до важна информационна инфраструктура. Подобни обстоятелства не могат да бъдат третирани като вътрешен конфликт в едно лечебно заведение, когато засягат стратегическа медицинска дейност.

В сферата на трансплантационната диагностика професионалната дисциплина, проследимостта, ясната отговорност и спазването на международните стандарти са задължителни условия за безопасност.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е категорична, че държавата няма да допусне пациенти да бъдат превръщани в заложници на вътрешни конфликти. Министерството ще защити правото им на навременна, качествена и сигурна медицинска грижа, както и интереса на България да запази мястото си в европейската трансплантационна и диагностична общност.

Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки е част от националната медицинска инфраструктура. Затова Министерството подкрепя всички законосъобразни действия на ръководството на УМБАЛ “Александровска”, насочени към възстановяване на реда, отчетността, прозрачността и нормалния професионален процес.

Министър Ивкова е разпоредила пълна проверка на фактите, ясно установяване на отговорностите и недопускане на действия, които могат да компрометират акредитацията, диагностичната сигурност или трансплантационната дейност в страната.

Ще бъдат използвани всички предвидени в закона механизми, за да гарантира, че нито един пациент няма да бъде ощетен, нито една трансплантационна процедура няма да бъде компрометирана и международният авторитет на българската медицина ще бъде защитен

Според проф. д-р Атанас Йонков, изпълнителен директор на УМБАЛ "Александровска" обявените мотиви за гладната стачка на проф. Шиварова съдържат неверни твърдения, както следва. Ето кои са те:

Още на 23.06.2026г., със свое писмо, адресирано до ръководството на лечебното заведение, председателят на НС „Защита“ информира за готовността на проф. Шиварова да започне гладна стачка на работното си място на 29.06.2026г. (понеделник), поради това, че срещу нея е започнато дисциплинарно производство, което синдикатът определя като „(зло)употреба с работодателска власт – моментално ангажиране и започване на дисциплинарно производство за спазване на трудовата дисциплина като опит за „сплашване“ срещу работещ, дръзнал да постави проблеми и въпроси на работодател“.

В отговор на това писмо, ръководството е информирало НС „Защита“, че не оспорва правото на работниците свободно да се сдружават и е сезирано за нарушения на трудовата дисциплина много преди избора на проф. Шиварова за председател на синдикалната секция.

Категорично невярна е и изнесената в медиите информация, че решението за обявената гладна стачка е взето след неполучаването на отговор на внесеното запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и осъществяваната от проф. Шиварова синдикална дейност. За намерението за обявяване на гладната стачка е предоставена информация още на 23.06.2026г., а Заявлението по ЗДОИ е внесено на 25.06.2026г. Законоустановеният срок за отговор по същото все още не е изтекъл и в тази връзка твърдението, че е налице отказ от отговор или липса на такъв е изцяло несъстоятелно.

Инициираната дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, към настоящия момент изразяваща се в изискване на обяснения по чл.193, ал.1 от КТ – законоустановено право на работодателя, е в следствие на няколко депозирани доклада, първият от които от 15.05.2026г., с които началникът на структурата, в която същата работи, излага данни за нарушения на трудовата дисциплина. Това обстоятелство е доказателство за неистинността на твърденията, че дисциплинарната процедура е започната поради осъществяваната от проф. Шиварова синдикална дейност. Проф. Шиварова е избрана за председател на синдикалната секция на 15.06.2026г., а информация за това обстоятелство е достигнало до ръководството на лечебното заведение на 17.06.2026г. от писмо от НС „Защита“, с което е предложено провеждането на среща на 22.06.2026г. за представяне на новото ръководство.

От УМБАЛ "Александровска, заявяват и че стачката на проф. Шиварова е незаконосъобразна

Извън горното, изразяваме становище, че обявената и стартирана на 29.06.2026г. безсрочна гладна стачка от проф. Шиварова е незаконосъобразна, в нарушение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Същата води до внасяне на напрежение и нарушение на работата на колектива на Клиника по клинична имунология, което от своя води до риск от неблагоприятно въздействие върху нашите пациенти.

Категорично заявяваме, че стачката е обявена и започната от проф. Шиварова по лични подбуди, с цел същата да защити единствено своите лични интереси. Доказателство в тази връзка е налице и в едно от депозираните от НС „Защита“ официални писма до ръководството на лечебното заведение с изх. № 174/24.06.2026г., в което е посочено следното: „Във връзка със заявената готовност от проф. Шиварова за започване на гладна стачка в защита на законоустановените й трудови права и интереси, настояваме да имате предвид, че не са заплаха, уведомяваме Ви и изразяваме отново категоричното си несъгласие с подобни крайни действия, както го заявихме и в предходното си писмо до Вас.“

Проф. Йонков заявява още, че на последно място, си позволява да обърна внимание и на следното:

Изключвайки създалата се ситуация, която не бихме могли да определим като синдикална дейност за защита правата и интересите на работещите в лечебното заведение, тъй като касае единствено личните интереси на проф. Шиварова, ръководството на лечебното заведение е в добра колаборация с действащите на територията на болницата синдикални организации. Доказателство в тази връзка е и постигнатата договореност за подписване на нов Колективен трудов договор.