Украинските дронове разкриха слабости в американската военна подготовка

Американска бронирана част претърпя поражение от украинските сили по време на учения на НАТО, съобщава The Wall Street Journal. По време на ученията "Combined Resolve" в Германия, украинските въоръжени сили атакуваха подразделение на американската армия, използвайки дронове, локализирайки позициите на американските бронирани машини и използвайки дронове с предно виждане (FPV).

Войски на американската армия се изправиха срещу украински оператори на дронове на военно учение в Германия по-рано тази година. То не мина добре за американците.

По време на учението, наречено "Combined Resolve", украинските подразделения за дронове лесно забелязаха и победиха американски войски и бронирани машини на ротация от Форт Худ в Тексас, според хора, запознати със събитията.

Учението, съчетано с американските жертви в Иран, показва американската уязвимост към дроновете – години след като САЩ направиха безпилотните системи съществена част от войната. Америка е пионер в използването на дронове с голям обсег във войната. Пентагонът наскоро похарчи милиарди за придобиване на нова технология за дронове и контрадронове и сформира специални части за тяхното управление.

И все пак, в Близкия изток тази година САЩ се бориха да се защитят от иранските дронове с голям обсег, които убиха и раниха войници и унищожиха самолети.

Разгромът в Германия ни даде поуки от Украйна, фокусирани върху дронове с малък обсег на бойното поле. Ученията, проведени през април и май, тестваха способността на гостуващите войски да действат и да се защитават срещу разпространението на по-малки дронове на фронтовата линия, които доминираха в конфликта между Русия и Украйна.

Учения като "Combined Resolve" се провеждат именно за да могат силите да изпитат реалистични бойни условия. През последните години армейските лидери в Европа се възползваха от наличието на украински сили, за да участват и да предадат трудно придобитите си умения на американските и съюзническите войски на практика, на симулирани бойни полета. Очакването е, че неуспехите са образователни. Британските и шведските учения също доведоха до лесни украински триумфи.

Елиът Коен, учен в мозъчния тръст "Център за стратегически и международни изследвания", каза, че скорошният опит на бойното поле показва как дронове от всякакъв вид са от съществено значение за съвременната война.

„Combined Resolve“ е полугодишно учение,

фокусирано върху мащабни наземни бойни операции, в които ротиращи се американски сили използват бронирани дивизии, подкрепени от сухопътни войски, хеликоптери, дронове и други военни средства.

Около 3500 американски военнослужещи, предимно от бойната група на 3-та бронирана бригада, 1-ва кавалерийска дивизия, участваха в учението. Тяхната задача беше да атакуват позиция, защитавана от опозиционните сили на армейския полигон, или OPFOR, които бяха подсилени от украински войски от 412-ти полк на безпилотните системи, или Nemesis, казаха запознати с въпроса.

Според служител от армията, ротиращите войски са били оборудвани със стандартни системи за електронна война и борба с дронове. Новите мобилни бригадни бойни екипи, оборудвани с най-новата екипировка и тактики, са се представили много по-добре в ученията, каза служителят от армията.

Украинските оператори на дронове са елиминирали американска бронирана бригада по време на учението, според американски служители, информирани за учението, и един участник.

Участващите войски са изпратили в битка тежки бронирани машини, които са вдигали прах и са били лесни за забелязване от украинските разузнавателни дронове, според участника. Тези дронове са били последвани от дронове, хвърлящи експлозиви, и дронове с видимост от първо лице, които се разбиват в цели в бой, каза този човек.

Боеви боеприпаси рядко се използват в подобни учения. Дроновете обикновено се носят над превозно средство или се придвижват достатъчно близо до него, за да може наблюдател да им присъди "убийство".

Украинските дронове правеха това толкова бързо с американските превозни средства, че трябваше да бъдат изпратени обратно в ученията като нови части или „повторно създадени“, за да продължат учението, каза американски служител, информиран за учението.

САЩ преразгледаха сценария на обучението по време на двуседмичното ангажиране. Ротиращите сили подобриха представянето си, тъй като станаха по-умели в разпръскването и прикриването си и използването на електронна война, каза служителят на армията. Украинците също така смениха страната си по средата на ученията и им помогнаха да използват технологията на дронове в офанзива, което те направиха ефективно, каза служителят.

Украинските войски са станали експерти във войната с дронове през близо 4½ години борба с Русия, като операторите и техните помощни войски вече са умели в непрекъснатия ремонт и адаптиране на дронове. Силите на Москва също са придобили безценни умения. Американските оператори на дронове нямат опит в поправянето и въоръжаването на дронове под обстрел, каза човекът, присъстващ на учението.

Някои американски военни офицери обаче твърдят, че дроновете са особено смъртоносни в тази война, защото е стигнала до патова ситуация с малко движение на бойното поле. В маневрена война танкът и другата броня биха се върнали на мястото си, казват те.

Но украински военни мислители, като бившия главен командир Валерий Залужний, твърдят, че технологията на дроновете е направила традиционната маневрена война неосъществима засега, обяснявайки до голяма степен статичната фронтова линия в източната част на Украйна. Както Русия, така и Украйна търсят следващите пробиви в технологиите и тактиките, за да възстановят движението на бойното поле.

Учението показа, че САЩ може да се затруднят да защитят тази броня, докато тя се движи.

Това не е първият път, когато САЩ се сблъскват с украински умения за използване на дронове. През 2023 г. американски пехотен офицер, помагащ за обучението на украински войски, осъзнава, че САЩ трябва да се учат от тях за воденето на война с дронове и разработва програма за обучение, която по-късно следват и други армейски части, според американски служител.

Въпреки понякога напрегнатите отношения с Киев, администрацията на президента Тръмп се обръща към Украйна. В момента САЩ тестват украински дронове за закупуване и са използвали системи за борба с дронове, тествани в тази война, за да помогнат за защитата на силите си в Иран.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет през май заяви пред сенаторите, че е увеличил броя на американския персонал, изпратен в Украйна, за да изучава воденето на война с дронове.

Армията на САЩ не е първата, на която липсват украински дронове.

През май миналата година украинските оператори на дронове лесно победиха британските, естонските и други сили от НАТО, включително американски контингент, в учение в Балтийския регион, според човек, запознат с въпроса.

Тази пролет шведските сили проведоха учение със съюзниците от НАТО, в което украинските екипи с дронове също се представиха по-добре от тях, съобщиха шведски представители пред местните медии.