Нина Добрев изненада с нова прическа, вече е блондинка

Промяната понякога започва с едно просто посещение при фризьора. А когато си Нина Добрев, дори новият цвят на косата може да се превърне в истинско събитие.

Актрисата, която дълго време беше разпознаваема с тъмната си коса, изненада феновете с впечатляваща трансформация. Този път тя остави познатия си нюанс зад гърба си и заложи на много по-светла визия.

Новата прическа променя изцяло излъчването на звездата – по-смела, по-свежа и определено готова да привлече погледите. И макар Нина да е свикнала да експериментира с визията си за различни роли и поводи, тази промяна със сигурност не остава незабелязана.

Във видео, споделено в социалните мрежи, Добрев е забелязана с руса коса, оформена на обемни къдрици, докато се разхожда в червена рокля с халтер деколте. 37-годишната актриса за първи път дебютира новата си прическа преди седмица, когато потвърди, че ще снима новия филм It Happened One Summer ("Това се случи едно лято") по едноименния роман на Теса Бейли.

На снимка, публикувана в Instagram на 3 август, се вижда как под голяма шапка се подават новите руси къдрици на Нина, докато тя държи филмова клапа заедно с колежката си Вирджиния Гарднър. Към милия кадър звездата от "Дневниците на вампира" добави закачливия коментар "Снимките официално започнаха".

В новия си филм Добрев влиза в ролята на базираната в Лос Анджелис инфлуенсърка Пайпър Белинджър, която е изпратена в тихоокеанския северозапад, където пътищата й се пресичат с тези на затворения в себе си морски капитан Брендан Тагарт (Тайлър Хеклин). Преди началото на снимките авторката Бейли загатна какво могат да очакват феновете от предстоящата лента.

"Наистина се случва", сподели тя пред E!News в интервю през юни. "Сякаш е нереално - казват ми: "Ето датите за снимките, заповядай на снимачната площадка", а аз си мисля: "Наистина ли?".

Снимки на новата визия на Нина можете да видите на Tialoto.bg