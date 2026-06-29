Кампанията "Лято без дрога": Няма наркотик, който да реши проблем

Специалисти от Военномедицинска академия и Държавната агенция за закрила на детето отправиха силен призив към учениците в навечерието на лятната ваканция: „Няма наркотик, който да реши проблем – има наркотик, който може да промени живота ти завинаги.“

Вече година и половина специалистите от двете институции се срещат лице в лице с ученици в цялата страна, за да говорят за опасностите от дизайнерските наркотици, вейповете и другите психоактивни вещества. Кампанията е достигнала до над 5000 деца.

Последните срещи преди лятната ваканция бяха с учениците от 81. СУ „Виктор Юго“ и Първа английска езикова гимназия.

Желанието да бъдеш приет, да изглеждаш по-смел, по-интересен или просто да не останеш извън компанията често стои зад първата употреба. Понякога причината е самотата. Друг път – разочарование, несподелена любов, конфликт в семейството или усещането, че никой не те разбира.

Всеки път, когато търсим субстанция, която да ни накара да се чувстваме по-добре, тя само прикрива проблема. За кратко може да изглежда като решение, но с времето цената става много по-висока, предупреждава психологът от Центъра по психично здраве и превенция на ВМА Даниела Лазарова.

По думите ѝ, зависимостта никога не започва внезапно. Тя преминава през три етапа – експериментиране, употреба и зависимост. Именно първият изглежда най-безобиден. „Само веднъж.“ „Само да видя какво е.“ „Всички го правят.“ Но понякога точно тази една проба променя целия живот.

Няма психоактивно вещество, което да е безопасно за мозъка. Няма наркотик, който да подобрява здравето. Няма субстанция, която да не оставя следа, категорична е Даниела Лазарова.

Агресивната реклама успява да убеди много млади хора, че това е модерно, нормално и че трябва да бъдат част от тази тенденция. Истината е, че най-трудно е да бъдеш различен. Но именно тази различност ще ви се отплати в бъдеще, обърна се към учениците д-р Шасине Вели, алерголог и токсиколог от Клиниката по спешна токсикология на ВМА.

По думите ѝ, зад атрактивните опаковки, сладките аромати и модерната визия често се крие нещо много по-опасно. Част от тези продукти съдържат психоактивни вещества, а понякога те дори не са обозначени на етикета.

Това са рекламни трикове и точно вие ставате тяхна жертва. Във всеки вейп може да има психоактивна субстанция, без това да е описано. Не се подвеждайте по думите: „На мен нищо не ми стана.“ Вашият първи опит може да се окаже последният без тежки последици, предупреди д-р Вели.

Тя призова учениците никога да не крият какво са употребили, ако техен приятел се почувства зле: Докато пушите заедно, сте компания. Ако някой пострада, бъдете същата компания и по пътя към болницата, а не се разбягвайте от страх.