Тристранката обсъди бюджетите за 2026 г., пълно съгласие няма

Правителството, синдикатите и работодателските организации са се обединили около оценката, че проектобюджетите за 2026 г. са "бюджетите на реалността" - тоест отразяват това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи. Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

По-рано днес представителите на кабинета, синдикатите и бизнеса обсъдиха проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата за 2026 г.

По думите на Донев социалните партньори принципно подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Пълно съгласие не е постигнато и по проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване. Единодушна позиция няма и по проекта на Закон за държавния бюджет за настоящата година.

Управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова посочи, че в проектобюджета на ДОО е заложена политиката държавата да поеме част от осигурителната вноска на държавните служители.

АИКБ се въздържа от подкрепа и по трите проектобюджета. Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската търговско-промишлена палата подкрепиха проектите, но с редица условия.

Представителят на БСК Добри Митрев коментира, че в краткия период на работа на настоящото правителство не може да се очакват дълбоки структурни реформи. По думите му обаче в проектите са предвидени определени законодателни стъпки и ограничения върху темпа на нарастване на бюджетните разходи.

Като едно от основните предимства на проекта Митрев посочи запазването на данъчно-осигурителния модел. В същото време той подчерта, че работодателите са обезпокоени от растящия дефицит.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че синдикатът подкрепя проектобюджета, но също поставя условия. По думите му от КНСБ ще очакват по-подробни разчети, пише бТА.