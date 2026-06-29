Предложеният от правителството бюджет с 5,7% дефицит доведе до обществени противоречия и е резултат от години трупане на дефицити и притеснения за финансовата стабилност у нас.

Затова Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Какво е състоянието на публичните финанси в България?

Илия Кръстев, председател на БРАИТ:

Състоянието на държавните финанси е тревожно. Предвиденият бюджетен дефицит е необичайно висок при условия на икономически растеж, ниска безработица и силно вътрешно потребление. Вместо ограничаване на разходите, те продължават да нарастват, а държавният дълг се увеличава.

Това поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на публичните финанси. По-големият проблем е липсата на ясна стратегия и достатъчно смели реформи, които да възстановят фискалната дисциплина и да очертаят предвидима посока за развитието на икономиката.

Мартин Търпанов, ръководител „Дългови инструменти“ в DeltaStock:

Състоянието на държавните финанси е трудно заради натрупани структурни проблеми и години на разходи без устойчиво покритие. Въпреки това настоящият бюджет е по-скоро консервативен и включва резерви, които вероятно няма да бъдат изцяло използвани.

Реалният дефицит може да се окаже по-нисък от заложения при по-добра събираемост и неизпълнение на част от капиталовите разходи. Необходими са по-смели реформи – административна реформа, повече прозрачност, концесии и приватизация, така че през следващите години бюджетът постепенно да се доближи до баланс.

Юлиян Войнов, икономист:

Състоянието на държавните финанси не е критично, но бюджетът не показва достатъчна амбиция за реформи. Заложеният дефицит от 5,7% вероятно е завишен, тъй като част от предвидените разходи, особено капиталовите, трудно ще бъдат изпълнени до края на годината. Реалният дефицит може да бъде значително по-нисък.

По-големият проблем е липсата на структурни реформи – административна оптимизация, по-ефективно управление на държавните предприятия и ограничаване на неефективните разходи. Именно чрез подобни мерки публичните финанси могат устойчиво да бъдат подобрени.

Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС:

Състоянието на държавните финанси трябва да се разглежда както на касова, така и на начислена основа, което обяснява разликите в публичните оценки за дефицита. На начислена основа прогнозата на Европейската комисия е по-ниска, докато касовото изпълнение показва по-силен натиск върху ликвидността.

Основният проблем е устойчивият ръст на разходите, който изпреварва икономическия растеж. Натрупаните дисбаланси са резултат от политики през последните години, но от сегашното правителство се очакват смели реформи и бюджетна консолидация, които да възстановят устойчивостта на публичните финанси.