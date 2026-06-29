Синдикатите протестират пред сградата на МС срещу проектобюджета

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 14 / 14

Представители на КНСБ и на КТ “Подкрепа” протестират пред сградата на Министерския съвет срещу проектобюджета за 2026 г., който според тях ще доведе до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители.

Протестът започва в същия час, в който в сградата на Министерския съвет се провежда заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което ще бъдат обсъдени проектът на държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Синдикатите настояват за отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояват още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации.

На протеста има засилено полицейско присъствие. На част от плакатите на протестиращите пише "Искаме работа, а не глад", "Държавната администрация не сме "разход", ние сме хора и професионалисти", "И ние сме хора, и ние заслужаваме устойчив доход", "Колко милиарда от нашите данъци отиват в частни джобове".

Протестиращите символично провесиха на бесилка и представения в проектобюджета за 2026 г. държавен служител. Последва подпалване на чучелото.

Те заявиха, че ако не бъдат чути, демонстрациите ще продължат.