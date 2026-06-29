Финансовият министър: Бюджетът не включва наши политики

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев даде начало на заседанието на Националния тристранен съвет и заяви, че “този бюджет не включва наши политики, но при подготовката му започваме да прилагаме принципите, за които получихме доверието на избирателите - реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи”.

Социалните партньори ще обсъдят проектобюджета за 2026 г., както и проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО).

По думите на Донев заседанието на Тристранния съвет по проектите на закони за бюджет винаги е било събитието на деня, но “се е случвало да е предвестник на големи обществени промени в бъдеще“.

Финансовият министър благодари на социалните партньори за присъствието им на заседанието.

“Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджета за 2027 г., в който ще бъдат включени нашите политики, посочи финансовият министър.

Гълъб Донев каза, че са чули критиката за липсата на достатъчно амбиция и смелост за бюджета за 2026 г., както и притесненията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят на протеста, тепърва ще бъдат дискутирани в рамките на тристранния диалог”, обеща Донев.

Той е на мнение, че очакванията за бюджет за тази година са различни, но често и нереалистични. “Чуваме всяко становище и внимателно разглеждаме всяко предложение”, каза Донев и добави, че не трябва да се губи връзката за състоянието на държавните финанси.

Преди началото на заседанието пред МС се събраха на протест представители на Конфедерацията на КНСБ и КТ “Подкрепа“, за да изразят недоволството си от проектобюджета. Едно от притесненията е, че предложенията ще доведат до намаляване на разходите за персонал и плащане на осигурителните вноски от държавните служители.