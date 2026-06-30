Калфин: Бюджет 2026 е инерционен, по-интересен е този за следващата година

Този бюджет е инерционен, до голяма степен наследство на тези пет години краткосрочни кабинети. Едва ли някой очаква до края на годината всичко да се оправи, цели да се оправи дефицитът. По-интересен е следващият бюджет. Това заяви Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и настоящ директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, в ефира на БНТ.

"Очаквам от това правителство да погледне поне за 4 години напред, да хвърли мост напред – това обаче няма как да го видим в този бюджет. Не чух смислени предложения за дефицита. Идеята да се спрат инвестициите – те са полезни, ако не се краде. Трябва да се намалява дефицитът поетапно“, на мнение е той.

"Бюджетът е една проста сметка - приходи, разходи и дефицит, но с много сложни политики. Теоретично може да не бъдат вдигани данъците, но същевременно пенсиите да растат, ако бъдат затворени кранчетата в изтичането на средствата", коментира още Ивайло Калфин.

Според него да се пита Сметната палата как да се конструира пенсионната система или НОИ е малко несериозно.

"Пенсионните вноски са отложено потребление – колкото повече сега се осигуряваш, толкова по-добри доходи ще получаваш след това. Но трябва да имаш доверие в пенсионната система. С големите заявки за реформи на пенсионния модел се подкопава обаче това доверие", категоричен е Калфин.

Според него не трябва да има таван на пенсиите. Смята още, че отвързването на МРЗ от различни плащания е добра политика.