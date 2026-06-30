Жена и дете са в реанимация след катастрофа

Трима души, пострадали при две катастрофи, са приети в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен през последното денонощие, съобщиха от лечебното заведение.

В Отделението по реанимация са настанени двама турски граждани - 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция и е в стабилно състояние. Детето също е оперирано в коремната област. То е с рани по главата и счупен крак, контактно е и състоянието му е стабилно.

В Отделението по неврология е приет 78-годишен мъж. По първоначална информация той е получил гърч, докато шофирал, и е катастрофирал. Състоянието му също е стабилно.

През последните 24 часа спешна помощ в болницата са потърсили 77 души, като 31 от тях са приети за лечение. За същия период в лечебното заведение е родено едно бебе и са извършени осем операции, пише БТА.