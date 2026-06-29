Жена загина, а четирима пострадаха при тежка катастрофа край Котел

Жена е загинала, а четирима души са пострадали при тежка катастрофа на път II-48 в участъка Котел - Мокрен, край селата Мокрен и Градец, съобщиха от Областната дирекция на МВР и Областното пътно управление.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на телефон 112 в 14:58 часа. На място са изпратени екипи на Районното управление в Котел и спешна помощ.

По първоначална информация в инцидента са участвали товарен автомобил и лек автомобил, като по-рано беше съобщено и за втори лек автомобил. От МВР уточниха, че катастрофата е възникнала между товарен автомобил с румънска регистрация и лек автомобил с турска регистрация. Първоначалните данни от пътното управление сочеха участие на тир с турска регистрация и два леки автомобила.

Според първоначалната информация шофьорът на лекия автомобил е предприел изпреварване в участък със завой, където пътната маркировка забранява подобна маневра.

При катастрофата е загинала жена. Трима души са транспортирани в болница в Сливен, а мъж в тежко състояние е превозен с въздушна линейка до лечебно заведение в Бургас.

Заради инцидента движението по път II-48 при км 62 е временно ограничено в двете посоки. Въведен е обходен маршрут през Сливен - Ичера - Котел и обратно.

Трафикът в района се регулира от екипи на "Пътна полиция". Причините за катастрофата се изясняват, пише БТА.