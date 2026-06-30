Близо 30% от доходите на едно семейство в България отиват за храна, а в ЕС едва 16%.

Близо 30% от доходите на едно семейство в България отиват за храна. В Европейския съюз се отделят средно 16%. Това стана ясно от анализ на КНСБ на 20 хранителни продукта за юни тази година.

Спроден него краставиците са поскъпнали с 61,3%, а доматите с 30% за една година. Пилето е поскъпнало с 16,3% на годишен период, а хлябът с 11,5%

"Нямам логично обяснение, защо се случва това, доматите се гледат по-трудно", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. 60% е разликата от борсата до рафта при пакетираните продукти - брашно, ориз и бял боб, а там няма фира."

Малката потребителска кошница (МПК) поскъпва през юни 2026 г. с 8,9% спрямо юни 2025 г. и с 6.5% спрямо декември 2025 г. На месечна база спрямо май 2026 г. МПК поскъпва с 0,5%. През юни тази година МПК е струвала 61,82 евро, а през май - 61,51 евро. МПК през юни 2025 г. е струвала 56,8 евро.

"Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните цени на петрола, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища", заявиха от синдиката.

Въпреки че България има най-ниската минимална работна заплата, цените на основни стоки като сирене, яйца и олио са почти изравнени с тези в държави с много по-висок стандарт на живот.

Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация.

Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено., подчертаха от КНСБ.

"В България продължават да се наблюдават едни от най-високите цени за хранителни продукти от МПК, например за брашно, ориз, прясно мляко. Ние сме на върха по цена на брашното сред седем европейски страни - Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния. По-скъп ориз сме абсолютен шампион и става дума не за вносен, а за български ориз", категорични са от КНСБ.

С една минимална работна заплата българинът може да купи 10 МПК. Във Франция могат да се купят 25 кошници, Германия - 35, в Румъния - 15 кошници, в Хърватия - 19.

У нас брашно тип 500 е по скъпо от Румъния, Германия, Нидерландия, Хърватия и Франция. В България цената е 1.10 €, докато в останалите изследвани държави тя варира между 0.72 € и 0.85 €

Цената на ориза у нас е 2.69 €, което е значително над нивата в Германия (1.99 €), Франция (1.35 €) или Румъния (1.57 €)

Прясно мляко в България е най-скъпа с цена от 1.87 €, докато във Франция е 1.31 €, а в Германия - 1.59 €

КНСБ са категорични, че инициативата "Кошница с грижа" не може сама да компенсира силно завишените и непазарно обосновани надценки, които при някои храни достигат до 152%. С тази инициатива не могат да бъдат овладяна високите цени, заявиха още от синдиката.