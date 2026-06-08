Коцев: Никой не може да ме убеди, че върху това строителство не е имало огромен чадър

Кметът на Варна Благомир Коцев смята, че мащабното незаконно строителство в местността "Баба Алино" е пример за дълбок проблем с функционирането на държавните институции и за наличие на политически чадър над определени икономически интереси.

На въпрос на Ганиела Ангелова "Кой държи държавата", Коцев отговори:

"Това е много сериозен въпрос, който българските граждани си задават от дълго време, но стана особено актуален в месеците в края на миналата година. Тогава рекорден брой български граждани излязоха по площадите да протестират срещу завладяната държава. Този пик не беше случаен и завладяването на институциите не е някакво клише, както се оказа. Ако говорим за случая "Баба Алино", ясно се вижда какво означава завладяна държава и какво означават неработещите институции", коментира Коцев в студиото на "Денят ON AIR".

Строителството е започнало преди настоящата администрация

По думите му строителството в района е започнало още преди настоящата общинска администрация да встъпи в длъжност.

Коцев посочи, че съществуват документирани доказателства и снимков материал от 2023 г., които показват вече изградени обекти и напреднал строителен процес.

Той обясни, че първите официални сигнали са постъпили в район "Приморски" през 2024 г., след което са започнали административни процедури по установяване на незаконното строителство.

Когато в началото на 2025 г. лично се е запознал със случая, по думите му мащабът на проблема все още не е бил известен. Тогава са били установени около 15 незаконни постройки и незаконна сеч.

Коцев твърди, че е разпоредил ускоряване на процедурите по издаване на актове и заповеди за спиране на строителството.

По негови думи първите заповеди са били издадени през септември, но междувременно той е бил отстранен от длъжност и задържан, което според него е попречило на окончателното приключване на процеса.

Съмнения за политически чадър

"Смятам, че това е било под определен диктат или страх, защото никой не може да ме убеди, че върху това строителство не е имало огромен чадър от най-високо ниво и че всички пречки по пътя е трябвало да бъдат отстранени. Това е било ангажимент на хора от най-високо ниво по въпрос, свързан с конкретен инвеститор, за да може неговото строителство да бъде завършено докрай, безспорно всяка една пречка е трябвало да бъде отстранена. А аз съм се явявал такава", каза Коцев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него отговорността за случилото се не е само на общината. Той посочи като част от проблема и други институции, сред които строителният контрол, кадастърът, службите за сигурност и правоохранителните органи.

Особено тревожни според него са фактите, че в района са изградени инфраструктурни елементи и обекти, които по някакъв начин са получили административно отражение въпреки липсата на законови основания.

По отношение на издадените удостоверения за търпимост на част от обектите Коцев заяви, че според него те пораждат сериозни съмнения и трябва да бъдат проверени.

Той подчерта, че подобни документи не могат да служат като основание за ново строителство и че видимите на терен сгради очевидно не отговарят на условията за търпими строежи.

Кметът отхвърли и твърденията, че допускането на изработване на подробен устройствен план е представлявало подкрепа за строителството.

По думите му става въпрос за стандартна процедура, която не означава одобряване на бъдещо застрояване и която при наличие на незаконни обекти така или иначе не би могла да завърши успешно.

Коцев заяви, че никога не се е срещал с инвеститора и че познанията му за него идват единствено от официални документи и информация, постъпила в общината.

Палеж като заплаха

В края на разговора Коцев коментира и палежа на семейния ресторант, станал непосредствено преди съвместна акция на общината и МВР в района.

"Последната заплаха беше в навечерието на акцията, която направихме с МВР на 22 май вечерта.. Семейният ресторант беше частично подпален, което беше ясен знак. Това също говори за големия пробив в институциите, защото за тази акция не знаеше никой друг освен аз и МВР. Запалването се случи в нощта преди акцията, което означава, че е имало изтичане на информация. Това отново говори за огромен пробив в институциите и тяхната неефективност. Всеки човек със семейство и две малки деца в такава ситуация би изпитвал страх, но това няма да ме спре да продължа и да си свърша работата", заяви Коцев.