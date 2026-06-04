"Възраждане" поиска оставката на Благомир Коцев заради казуса "Баба Алино"

"Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев заради казуса "Баба Алино". Депутатът Коста Стоянов прочете декларация от парламентарната трибуна.

Г-н кмете, подайте оставка и дайте дума на варненци, нека те да решат бъдещето на нашия град, призова народният представител.

"Вчера във Варна имаше протест за оставката на кмета. Надявам се един от многото до постигане на крайната цел - оставка", заяви той.

"Днес излизам на тази трибуна като народен представител от Варна, защото смятам, че има моменти, в които мълчанието е равносилно на съучастие. Има моменти, в които човек е длъжен да каже на глас онова, което хиляди граждани обсъждат по улиците, в домовете си и на работните си места. Такъв момент е днес", подчерта народният представител.

През последните дни Варна е разтърсена от скандал, чиито мащаби далеч надхвърлят рамките на един обикновен административен казус, изтъкна той.

"Случаят "Баба Алино" отвори въпроси за законността, за работата на институциите и за политическата отговорност на местната власт. През последните седмици цяла България видя кадри от местността край Варна. Хората видяха десетки декари застрояване, множество обекти с мащаб, който трудно може да бъде обяснен като единично нарушение или случайно недоразумение. И съвсем логично си зададоха въпроса: как е възможно подобни действия да се случват с години, без да бъдат спрени навреме?", попита Стоянов.

Той заяви още, че "никой не твърди, че кметът лично е изградил тези обекти, но кметът е човекът, който ръководи администрацията.

Благомир Коцев трябва да понесе политическа отговорност и да подаде оставка като кмет на Варна, защото доверието е най-важният капитал на всяко управление. Когато то бъде изгубено, единственото честно решение е гражданите отново да имат думата, каза Коста Стоянов.

"Благомир Коцев е човекът, който носи политическата отговорност за работата на тази администрация. Затова ние от "Възраждане“ смятаме, че заради това бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев той трябва незабавно да подаде оставка", каза Коста Стоянов.

Според "Възраждане", ако случаят "Баба Алино" е бил изолиран инцидент, вероятно днес е нямало да говорят за оставка.

"Проблемът обаче е, че това не е изолиран случай", допълни народният представител.

Той отбеляза, че варненци искат град, който се развива, а не се тресе от всекидневни скандали, съмнения за корупция и неадекватни обяснения или въобще липса на обяснение.