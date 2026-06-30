Асен Василев разкритикува Бюджет 2026 заради ръста на административните разходи

Критики към проекта на Бюджет 2026 отправи бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той постави под съмнение част от предвидените увеличения на разходите за издръжка на държавната администрация и обещава да разгледа проекто бюджета перо по перо.

В пост в социалните мрежи Асен Василев призова за повече прозрачност при разпределението на средствата и поиска конкретни обяснения за ръста на някои бюджетни пера.

Ето какво публикува той на страницата си във фейсбук:

Докато "Прогресивна България" търсят дали случайно минималната пенсия от 347 евро на месец не е довела до фалит държавата, нека погледнем бюджета на Гълъб Донев и откъде идва дефицитът.

Бърз поглед към тези числа води до много въпроси.

Във визията е таблицата на увеличението на издръжката, заложено в Бюджет 2026. Това е увеличението, заложено само в бюджетите на министерствата и агенциите, без общините, без Здравната каса и без делегираните бюджети.

За какво точно ще се харчат тези 1,5 милиарда евро за постановления на Министерския съвет (ПМС)? И какво налага те да бъдат увеличени с 370 милиона евро спрямо 2025 г.? Всички бюджети за 2022, 2023 и 2024 г. имаха разбивка на разходите за ПМС в чл. 1, ал. 5 от съответния бюджет. С Бюджет 2025 тази практика на прозрачно бюджетиране беше прекратена. Бюджет 2026 също няма чл. 1, ал. 5. Гласувайки бюджета без разбивка, Народното събрание ще даде на Министерския съвет празен чек за 1,5 милиарда евро, които да харчи по свое усмотрение. Само за сравнение - това е два пъти повече от увеличението на трансфера за пенсии. Това не е наследство. Това е решение за разход на настоящото правителство през текущата година.

Какво налага увеличението на плащанията по договорите за текущ ремонт и поддръжка със 139 милиона евро (+32%)? Правителството много говори за това как ще спира договорите за мантинели. В същото време увеличава парите за текущи ремонти, включително за мантинели, с 32%.

Какво налага увеличението на издръжката на армията с 47% (+118 милиона евро)? Това не са пари за заплати – те са в перо "Персонал". Не са и пари за нова техника – тя е в перо "Капиталови разходи". Може и да има логично обяснение защо ще дадем с 47% повече за издръжка през 2026 г., но е добре да го знаем. За сравнение – сумата, необходима за увеличаване на заплатите на всички лекари и медицински сестри, беше изчислена от Министерството на здравеопазването на 160 милиона евро.

Какво налага увеличението на издръжката с 256% в Държавен фонд "Земеделие" и със 159% в Държавния резерв?

И може би малко иронично на фона на приказките за наследството – какво налага увеличението на издръжката на самия Министерски съвет с 58%? Да не би това също да е "техническа грешка"?

Има и няколко администрации с намалена издръжка. Например издръжката на президентството за 2026 г. е с 30% по-ниска от тази за 2025 г.

Сигурен съм, че за всички тези увеличения или намаления има разумни обяснения. Добре е обществото да ги знае.

Защото разумното обяснение не е достатъчно. Има и приоритети. Отговорността на премиера и финансовия министър е да чуят обясненията и след това да преценят кое е по-важно: увеличаването на издръжката на девет ведомства със 737 милиона евро или намаляването на дефицита с 0,6%.